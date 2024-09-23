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أستراليا تعين بوبوفيتش مدربا للمنتخب

9/23/2024 7:25:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيدني‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عيّن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأسترالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬توني‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬لخلافة‭ ‬غراهام‭ ‬أرنولد‭ ‬مدربا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الأول‭ ‬بمهمة‭ ‬إنقاذ‭ ‬حملة‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬المتعثرة‭.‬

وتولّى‭ ‬بوبوفيتش‭ (‬51‭ ‬عاما‭) ‬قيادة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬أرنولد‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬منصبه‭ ‬الجمعة‭ ‬عقب‭ ‬بداية‭ ‬ضعيفة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬الحاسم‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬بخسارته‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬البحرين‭ ‬0‭-‬1‭ ‬وتعادله‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬إندونيسيا‭.‬

وباتت‭ ‬مهمة‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬المونديال‭ ‬صعبة‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬البداية‭ ‬المتعثرة‭ ‬إذ‭ ‬ستلعب‭ ‬مباراتها‭ ‬المقبلة‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬مع‭ ‬الصين‭ ‬غير‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬أيضا،‭ ‬ثم‭ ‬خارج‭ ‬أرضها‭ ‬بمواجهة‭ ‬اليابان‭.‬

ويحتاج‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬أو‭ ‬الثاني‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعته‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬لضمان‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر،‭ ‬أو‭ ‬خوض‭ ‬الملحق‭.‬

ووصف‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬المحلي‭ ‬جيمس‭ ‬جونسون،‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬مرشح‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

قال‭ ‬‮«‬القيادة‭ ‬المثبتة‭ ‬لتوني‭ ‬وبراعته‭ ‬التكتيكية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فهمه‭ ‬العميق‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأسترالية‭ ‬ولاعبينا‭ ‬وما‭ ‬يعنيه‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬المنتخب،‭ ‬تجعله‭ ‬الخيار‭ ‬المثالي‭ ‬لقيادة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬خبرته‭ ‬الدولية،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬كلاعب‭ ‬ومدرب،‭ ‬تعزز‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التنقل‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية‭ ‬ودفع‭ ‬أستراليا‭ ‬نحو‭ ‬النجاح‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬

ودافع‭ ‬بوبوفيتش‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬في‭ ‬58‭ ‬مباراة‭ ‬وبرز‭ ‬كمدافع‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬المحلي‭ ‬سيدني‭ ‬يونايتد‭ ‬وسانفريتشي‭ ‬هيروشيما‭ ‬الياباني‭ ‬وكريستال‭ ‬بالاس‭ ‬الإنكليزي‭ ‬حيث‭ ‬ارتدى‭ ‬شارة‭ ‬القائد،‭ ‬والعربي‭ ‬القطري‭ ‬وأخيرا‭ ‬سيدني‭ ‬أف‭ ‬سي‭ ‬الذي‭ ‬اعتزل‭ ‬معه‭ ‬اللعب‭ ‬عام‭ ‬2008‭.‬

صرّح‭ ‬بعد‭ ‬تعيينه‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬دور‭ ‬يأتي‭ ‬مع‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وأنا‭ ‬ممتن‭ ‬بشدة‭ ‬لهذه‭ ‬الفرصة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬لحظة‭ ‬فخر‭ ‬كبيرة‭ ‬لي‭ ‬ولعائلتي‭. ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬الثقة‭ ‬بي‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬هو‭ ‬امتياز‭ ‬لا‭ ‬أتعامل‭ ‬معه‭ ‬باستخفاف‭. ‬أفهم‭ ‬تماما‭ ‬ثقل‭ ‬المسؤولية‭ ‬والتوقعات‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬المنصب‮»‬‭.‬

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