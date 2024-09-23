ريال لفوز جديد وبرشلونة للابتعاد في الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قبل‭ ‬مواجهته‭ ‬المرتقبة‭ ‬مع‭ ‬جاره‭ ‬أتلتيكو‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬العاصمة‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل،‭ ‬يستقبل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬نظيره‭ ‬ألافيس‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وهدفه‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬مع‭ ‬المتصدر‭ ‬برشلونة‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬مؤقتا‭.‬

لم‭ ‬تكن‭ ‬انطلاقة‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬ممتازة‭ ‬بتعادلين‭ ‬من‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬متتالية‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬آخرها‭ ‬ثلاثية‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬شتوتغارت‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ورباعية‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

وتقام‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬ألافيس‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬للخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لريال‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬تبعها‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬38‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬28‭ ‬انتصارا‭.‬

ومن‭ ‬المتوقّع‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬ريال‭ ‬مراده‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬ألافيس‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬خمس‭ ‬مواجهات‭ ‬حافظ‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬شباكه‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬أيضا‭.‬

ويعتقد‭ ‬مدربه‭ ‬الإيطالي‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي‭ ‬أن‭ ‬ريال‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬نسخة‮»‬‭ ‬من‭ ‬نفسه،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬شتوتغارت‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬اعتقد‭ ‬أي‭ ‬أحد‭ ‬أن‭ ‬المباريات‭ ‬ستُربح‭ ‬بسهولة‭ ‬أو‭ ‬بساطة،‭ ‬فهو‭ ‬مخطئ،‭ ‬ليست‭ ‬هكذا‭ ‬تُلعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تقاتل‭ ‬وتنافس‭ ‬وتعاني‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬النجم‭ ‬الإنجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬هدفه‭ ‬الأول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ومن‭ ‬المتوقّع‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬المباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬الكتف‭ ‬قالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ماركا‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬لريال‭ ‬يوصي‭ ‬بسببها‭ ‬براحة‭ ‬لأيام‭.‬

وأشار‭ ‬النادي‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرباعي‭ ‬المصاب‭ ‬النمسوي‭ ‬دافيد‭ ‬ألابا،‭ ‬داني‭ ‬سيبايوس،‭ ‬الفرنسي‭ ‬إدواردو‭ ‬كامافينغا‭ ‬والمغربي‭ ‬براهيم‭ ‬دياس‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التعافي،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يُشر‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬مشاركتهم‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يبحث‭ ‬ألافيس‭ ‬المنتعش‭ ‬بفوزه‭ ‬الأخير‭ ‬على‭ ‬إشبيلية،‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020‭ ‬والتقدّم‭ ‬أكثر‭ ‬بعدما‭ ‬جمع‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬واحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭.‬

برشلونة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬

وبعد‭ ‬سقوطٍ‭ ‬مفاجئ‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬موناكو‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مبارياته‭ ‬القارية،‭ ‬انتفض‭ ‬برشلونة‭ ‬بخماسية‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فياريال‭ ‬مكملا‭ ‬مشواره‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬السادس‭ ‬تواليا‭.‬

يبحث‭ ‬‮«‬بلوغرانا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬توسيع‭ ‬الصدارة‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬خيتافي‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬الأربعاء‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ (‬خسارتان‭ ‬وأربعة‭ ‬تعادلات‭). ‬وسيدخل‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬مباراته‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحارس‭ ‬وقائده‭ ‬الدولي‭ ‬الألماني‭ ‬مارك‭-‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬الذي‭ ‬تعرّض‭ ‬لإصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأخيرة‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬البرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬جناح‭ ‬برشلونة‭ ‬‮«‬‭(‬تير‭ ‬شتيغن‭) ‬شخص‭ ‬مميز‭ ‬ومهم‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الملابس‭. ‬هذا‭ ‬الفوز‭ (‬أمام‭ ‬فياريال‭) ‬له‭ ‬100 ‭%‬ ‮»‬‭. ‬ويأمل‭ ‬برشلونة‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬سلسلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الست‭ ‬الأولى،‭ ‬منذ‭ ‬موسم‭ ‬2017‭-‬2018‭ ‬بقيادة‭ ‬إرنستو‭ ‬فالفيردي‭. ‬موسمٌ‭ ‬كان‭ ‬وصل‭ ‬فيه‭ ‬الكاتالوني‭ ‬إلى‭ ‬43‭ ‬مباراة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭.‬

قال‭ ‬فليك‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الأخير‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬جدا‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬لعب‭ ‬فيها‭ ‬الفريق‭ ‬وأدوار‭ ‬اللاعبين‭. ‬سعيد‭ ‬بأن‭ ‬الجمهور‭ ‬استمتع‭ ‬بمباراة‭ ‬رائعة‭ ‬وحيوية‮»‬‭.‬

‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تركض،‭ ‬لا‭ ‬يُمكنك‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬لأتلتيكو‭ ‬مدريد‮»‬‭ ‬

بدوره،‭ ‬يأمل‭ ‬أتلتيكو‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬مشواره‭ ‬الناجح‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭.‬

ستكون‭ ‬مواجهته‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭. ‬وانتقد‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬كوكي‭ ‬الأداء‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬الأخير‭ ‬فقال‭ ‬‮«‬افتقدنا‭ ‬لكل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نقاتل‭ ‬أكثر‭. ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬الركض،‭ ‬لا‭ ‬تفوز‭ ‬لمجرّد‭ ‬أنك‭ ‬ترتدي‭ ‬قميص‭ (‬أتلتيكو‭)‬‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تركض،‭ ‬لا‭ ‬يُمكنك‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬لأتلتيكو‭ ‬مدريد‭. ‬السلوك‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتكرر‮»‬‭.‬

كان‭ ‬أتلتيكو‭ ‬تلقى‭ ‬هدف‭ ‬السبق‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وهو‭ ‬الشوط‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬فيه‭ ‬جميع‭ ‬الأهداف‭ ‬الأربعة‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬مرماه‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬نظافة‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭.‬