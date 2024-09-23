كوريا الشمالية تتوج بكأس العالم للشابات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بوجوتا‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬توج‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للشابات‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬1‭/ ‬صفر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭.‬

وسجلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الشابة‭ ‬تشوي‭ ‬إيل‭ ‬سون‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬15‭ ‬دقيقة،‭ ‬لتمنح‭ ‬بلادها‭ ‬اللقب‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

وتوج‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬قوية‭ ‬طوال‭ ‬مشواره‭ ‬بالبطولة‭ ‬حيث‭ ‬تفوق‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬بمرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬هولندا‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬قبل‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭.‬

وفي‮

‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬أطاح‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بنظيره‭ ‬البرازيلي‭ ‬بطل‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬10‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية،‭ ‬ثم‭ ‬تجاوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬بالدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتفوق‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وبتتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للشابات‭ ‬تحت‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬يتساوى‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬للشابات‭ ‬مع‭ ‬منتخبي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وألمانيا‭ ‬كأكثر‭ ‬المنتخبات‭ ‬الفائزة‭ ‬باللقب‭ ‬برصيد‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭.‬

يذكر‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الأمريكي‭ ‬حقق‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬لنسخة‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬2‭/‬1‭ ‬على‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭.‬











