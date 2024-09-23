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مارتينيز يعترف بتراجع مستواه

9/23/2024 7:25:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميلانو‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيز‭ ‬مهاجم‭ ‬وقائد‭ ‬فريق‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬تحمله‭ ‬المسؤولية‭ ‬التامة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬1‭/‬2‭ ‬في‭ ‬الديربي‭ ‬أمام‭ ‬ميلان،‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مبديا‭ ‬إحباطه‭ ‬الشديد‭ ‬لفشله‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬صيامه‭ ‬التهديفي‭.‬

وصرح‭ ‬لاوتارو‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ (‬دازن‭) ‬عقب‭ ‬الديربي‭ ‬‮«‬بالتاكيد‭ ‬لم‭ ‬نقدم‭ ‬مستوانا‭ ‬المعهود،‭ ‬ولم‭ ‬نبدأ‭ ‬اللقاء‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح،‭ ‬ولكن‭ ‬المستوى‭ ‬تحسن‭ ‬نسبيا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيا،‭ ‬ونحتاج‭ ‬للعمل‭ ‬بجدية‭ ‬وتركيز‭ ‬لرفع‭ ‬مستوانا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المهاجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬27‭ ‬عاما‭ ‬هدافا‭ ‬للدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وهدافا‭ ‬لكوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بلقبها‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬لكنه‭ ‬صام‭ ‬عن‭ ‬التهديف‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬لفريقه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬ببطولتي‭ ‬الدوري‭ ‬ودوري‭ ‬الأبطال‭.‬

وشدد‭ ‬لاوتارو‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬يتحمل‭ ‬المسؤولية،‭ ‬لأنني‭ ‬قائد‭ ‬الفريق،‭ ‬أدرك‭ ‬جيدا‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أقدم‭ ‬بعد‭ ‬أدائي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ولكن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬فعله‭ ‬هو‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬لأصبح‭ ‬أقوى،‭ ‬لأنني‭ ‬متخلف‭ ‬عن‭ ‬باقي‭ ‬زملائي‭ ‬في‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

ويعاني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيز‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬البدني‭ ‬لغيابه‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬إعداد‭ ‬الفريق‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬لذا‭ ‬جلس‭ ‬بديلا‭ ‬خلال‭ ‬مواجهة‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬


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