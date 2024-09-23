مارتينيز يعترف بتراجع مستواه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميلانو - (د ب أ): أكد لاوتارو مارتينيز مهاجم وقائد فريق إنتر ميلان تحمله المسؤولية التامة وذلك بعد الخسارة 1/2 في الديربي أمام ميلان، في الدوري الإيطالي لكرة القدم، مبديا إحباطه الشديد لفشله في كسر صيامه التهديفي.
وصرح لاوتارو عبر قناة (دازن) عقب الديربي «بالتاكيد لم نقدم مستوانا المعهود، ولم نبدأ اللقاء بشكل صحيح، ولكن المستوى تحسن نسبيا في الشوط الثاني ولكنه لم يكن كافيا، ونحتاج للعمل بجدية وتركيز لرفع مستوانا».
وكان المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 27 عاما هدافا للدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وهدافا لكوبا أمريكا التي فاز بلقبها منتخب بلاده في صيف العام الجاري، لكنه صام عن التهديف في أول 6 مباريات لفريقه هذا الموسم ببطولتي الدوري ودوري الأبطال.
وشدد لاوتارو «أنا أول من يتحمل المسؤولية، لأنني قائد الفريق، أدرك جيدا أنني لم أقدم بعد أدائي في الموسم الماضي، ولكن كل ما يمكنني فعله هو الاستمرار في العمل لأصبح أقوى، لأنني متخلف عن باقي زملائي في الفريق».
ويعاني لاوتارو مارتينيز على المستوى البدني لغيابه عن فترة إعداد الفريق قبل بداية الموسم، لذا جلس بديلا خلال مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل السلبي في الأسبوع الماضي.
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