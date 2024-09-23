الأزمة الدفاعية تقلق ليفركوزن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): يحتاج باير ليفركوزن لمزيد من الاستقرار والتوازن في إطار مساعيه لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، يوم السبت المقبل.
وحقق ليفركوزن ثلاثة انتصارات في أول أربع جولات، لكن الفوز على فولفسبورج بنتيجة 4/3 في اللحظات الأخيرة، أظهر معاناة الفريق من أزمة دفاعية، حيث سجل ليفركوزن 13 هدفا مقابل 9 أهداف في مرماه.
وقال جرانيت تشاكا صانع ألعاب الفريق «بإمكاننا تسجيل عشرة أهداف في كل مباراة، لكن من
غير المقبول أن نستقبل 3 أهداف في كل مباراة». وأكد تشابي ألونسو مدرب ليفركوزن أن استقبال تسعة أهداف رقم كبير جدا، مضيفا «استقرارنا الدفاعي يجب أن يكون أفضل، ولكن تحقيق الانتصارات يجعل تصحيح الأخطاء أكثر سهولة».
وتعادل ليفركوزن بنتيجة 2/2 في معقل بايرن ميونخ الموسم الماضي، وفاز إيابا على ملعبه بنتيجة 3/ صفر وسط مسيرة تاريخية توج في نهايتها بلقب الدوري دون هزيمة لينهي سيطرة بايرن ميونخ على اللقب بعد 11 موسما متتاليا.
وبدأ بايرن ميونخ الموسم الحالي بنتائج قوية محققا العلامة الكاملة بتحقيق أربعة انتصارات متتالية في بطولة الدوري، وسجل 16 هدفا مقابل 3 في مرماه.
لكن جوناثان تاه قائد ليفركوزن لم يبد قلقه، مؤكدا أن فريقه سيكون جاهزا للقمة.
وقال تاه «لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، ونتوقع أن يبذل لاعبو بايرن ميونخ أقصى جهد، لأنهم سيتذكرون أننا فزنا باللقب في الموسم الماضي، ولكننا سنبذل أيضا كل ما في وسعنا».
وشدد تاه في ختام تصريحاته: «نطمح للفوز في كل مباراة بما في ذلك مواجهة بايرن ميونخ، ولكن المهمة لن تكون سهلة، ويجب أن نبذل أقصى جهد لنحقق ما نتطلع إليه».
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