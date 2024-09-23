الأزمة الدفاعية تقلق ليفركوزن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يحتاج‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الاستقرار‭ ‬والتوازن‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعيه‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المرتقبة‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬بوندسليغا‭)‬،‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭.‬

وحقق‭ ‬ليفركوزن‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أربع‭ ‬جولات،‭ ‬لكن‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فولفسبورج‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭/‬3‭ ‬في‭ ‬اللحظات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أظهر‭ ‬معاناة‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬دفاعية،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬13‭ ‬هدفا‭ ‬مقابل‭ ‬9‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مرماه‭.‬

وقال‭ ‬جرانيت‭ ‬تشاكا‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬بإمكاننا‭ ‬تسجيل‭ ‬عشرة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة،‭ ‬لكن‭ ‬من‮

‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬أن‭ ‬نستقبل‭ ‬3‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬تشابي‭ ‬ألونسو‭ ‬مدرب‭ ‬ليفركوزن‭ ‬أن‭ ‬استقبال‭ ‬تسعة‭ ‬أهداف‭ ‬رقم‭ ‬كبير‭ ‬جدا،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬استقرارنا‭ ‬الدفاعي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أفضل،‭ ‬ولكن‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصارات‭ ‬يجعل‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‮»‬‭.‬

وتعادل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬2‭ ‬في‭ ‬معقل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وفاز‭ ‬إيابا‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/ ‬صفر‭ ‬وسط‭ ‬مسيرة‭ ‬تاريخية‭ ‬توج‭ ‬في‭ ‬نهايتها‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬لينهي‭ ‬سيطرة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬11‭ ‬موسما‭ ‬متتاليا‭.‬

وبدأ‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬بنتائج‭ ‬قوية‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بتحقيق‭ ‬أربعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري،‭ ‬وسجل‭ ‬16‭ ‬هدفا‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬مرماه‭.‬

لكن‭ ‬جوناثان‭ ‬تاه‭ ‬قائد‭ ‬ليفركوزن‭ ‬لم‭ ‬يبد‭ ‬قلقه،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬سيكون‭ ‬جاهزا‭ ‬للقمة‭.‬

وقال‭ ‬تاه‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أنفسنا،‭ ‬ونتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبذل‭ ‬لاعبو‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬أقصى‭ ‬جهد،‭ ‬لأنهم‭ ‬سيتذكرون‭ ‬أننا‭ ‬فزنا‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ولكننا‭ ‬سنبذل‭ ‬أيضا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬تاه‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تصريحاته‭: ‬‮«‬نطمح‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مواجهة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬ولكن‭ ‬المهمة‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نبذل‭ ‬أقصى‭ ‬جهد‭ ‬لنحقق‭ ‬ما‭ ‬نتطلع‭ ‬إليه‮»‬‭.‬







