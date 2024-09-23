غضب وإحباط في دورتموند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين - (د ب أ): قال سيباستيان كيل المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند إن الفريق عليه استخلاص الدروس
والتعافي سريعا من أثار الخسارة الثقيلة أمام شتوتغارت بنتيجة 1/5 في الدوري الألماني لكرة القدم.
وحذر كيل بعد الخسارة الكبيرة الأحد «إذا تكرر هذا الأداء، فلن نحقق أهدافنا».
ولم يفز دورتموند بأي لقب منذ كأس ألمانيا في عام 2021، ويتخلف بفارق خمس نقاط عن صدارة الدوري الألماني بعد مرور أربع جولات.
ودعم النادي صفوف الفريق خلال صيف العام الجاري بالتعاقد مع المدافع فالديمار أنطون والمهاجم سيرهو جيراسي من شتوتغارت والمهاجم ماكسيميليان بيير من هوفنهايم، ولاعب الوسط باسكال جروس من برايتون الإنجليزي.
ويقود دورتموند أيضا مدرب جديد هو نوري شاهين، الذي تلقى خسارته الأولى هذا الموسم أمام شتوتغارت، ولكنه لم يقدم أداء مقنعا في المباريات السابقة.
وقال شاهين «لم نظهر في المباراة من الدقيقة الأولى للأخيرة، ولم نفز بأي كرة مشتركة».
وأضاف المدرب الشاب «الإرهاق البدني لا علاقة له بهذا المستوى، المستوى غير مقبول بالمرة، وبالإمكان الحديث عن مليون عذر، لكن لا شيء منها ينطبق ».
وقال سيباستيان كيل إنه غاضب لأنه لم ير لاعبا يريد الفوز بالمباراة.
MENAFN23092024000055011008ID1108706612
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.