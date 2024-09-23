غضب وإحباط في دورتموند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬سيباستيان‭ ‬كيل‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لنادي‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬إن‭ ‬الفريق‭ ‬عليه‭ ‬استخلاص‭ ‬الدروس‭

‬والتعافي‭ ‬سريعا‭ ‬من‭ ‬أثار‭ ‬الخسارة‭ ‬الثقيلة‭ ‬أمام‭ ‬شتوتغارت‭ ‬بنتيجة‭ ‬1/5‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وحذر‭ ‬كيل‭ ‬بعد‭ ‬الخسارة‭ ‬الكبيرة‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬تكرر‭ ‬هذا‭ ‬الأداء،‭ ‬فلن‭ ‬نحقق‭ ‬أهدافنا‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يفز‭ ‬دورتموند‭ ‬بأي‭ ‬لقب‭ ‬منذ‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬ويتخلف‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬أربع‭ ‬جولات‭.‬

ودعم‭ ‬النادي‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬بالتعاقد‭ ‬مع‭ ‬المدافع‭ ‬فالديمار‭ ‬أنطون‭ ‬والمهاجم‭ ‬سيرهو‭ ‬جيراسي‭ ‬من‭ ‬شتوتغارت‭ ‬والمهاجم‭ ‬ماكسيميليان‭ ‬بيير‭ ‬من‭ ‬هوفنهايم،‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬باسكال‭ ‬جروس‭ ‬من‭ ‬برايتون‭ ‬الإنجليزي‭.‬

ويقود‭ ‬دورتموند‭ ‬أيضا‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭ ‬هو‭ ‬نوري‭ ‬شاهين،‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬خسارته‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬أمام‭ ‬شتوتغارت،‭ ‬ولكنه‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬أداء‭ ‬مقنعا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة‭.‬

وقال‭ ‬شاهين‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نظهر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬للأخيرة،‭ ‬ولم‭ ‬نفز‭ ‬بأي‭ ‬كرة‭ ‬مشتركة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الشاب‭ ‬‮«‬الإرهاق‭ ‬البدني‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بهذا‭ ‬المستوى،‭ ‬المستوى‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬بالمرة،‭ ‬وبالإمكان‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬مليون‭ ‬عذر،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬منها‭ ‬ينطبق‭ ‬‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬سيباستيان‭ ‬كيل‭ ‬إنه‭ ‬غاضب‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬ير‭ ‬لاعبا‭ ‬يريد‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباراة‭.‬