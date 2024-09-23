سيتي يخسر رودري للموسم بكامله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مانشستر‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يواجه‭ ‬نجم‭ ‬وسط‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ومنتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬خطر‭ ‬الغياب‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭ ‬بكامله‭ ‬بسبب‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬الأمامي،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬كشفته‭ ‬تقارير‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭.‬

وخرج‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬مصابا‭ ‬خلال‭ ‬تعادل‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مع‭ ‬غريمه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬أرسنال‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬أرضا‭ ‬وهو‭ ‬يمسك‭ ‬بركبته‭ ‬اليمنى‭.‬

وأفادت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬إس‭ ‬بي‭ ‬إن‮»‬‭ ‬وصحيفة‭ ‬‮«‬ماركا‮»‬‭ ‬الإسبانية‭ ‬الرياضية‭ ‬بأن‭ ‬الاختبارات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬أكدت‭ ‬إصابته‭ ‬بتمزق‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭. ‬وتُعدّ‭ ‬خسارة‭ ‬رودري‭ ‬ضربة‭ ‬كبيرة‭ ‬لآمال‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬إحراز‭ ‬لقبه‭ ‬الخامس‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وسعيه‭ ‬ايضا‭ ‬لإحراز‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬اوروبا‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

ويطرح‭ ‬اسم‭ ‬لاعب‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬كمرشح‭ ‬محتمل‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬دوره‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬سيتي‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وقيادته‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬للظفر‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬أرسنال‭: ‬‮«‬رودري‭ ‬قوي‭. ‬ترك‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬لأنه‭ ‬شعر‭ ‬بشيء‭ ‬ما،‭ ‬وإلا‭ ‬فإن‭ ‬رودري‭ ‬سيبقى‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬مدافع‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬مرشح‭ ‬محتمل‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭. ‬أحبّ‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬بها‮»‬‭.‬