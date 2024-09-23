سيتي يخسر رودري للموسم بكامله

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مانشستر (المملكة المتحدة) - (أ ف ب): يواجه نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إسبانيا خطر الغياب عن الموسم بكامله بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، وفقا لما كشفته تقارير في إسبانيا أمس الإثنين.
وخرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مصابا خلال تعادل مانشستر سيتي حامل اللقب مع غريمه في السنوات الأخيرة أرسنال 2-2 في الدوري الإنجليزي الأحد بعد سقوطه أرضا وهو يمسك بركبته اليمنى.
وأفادت شبكة «إيه إس بي إن» وصحيفة «ماركا» الإسبانية الرياضية بأن الاختبارات التي أجريت أمس الاثنين أكدت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي. وتُعدّ خسارة رودري ضربة كبيرة لآمال سيتي في إحراز لقبه الخامس تواليا في الدوري الإنجليزي وسعيه ايضا لإحراز لقب دوري أبطال اوروبا من جديد.
ويطرح اسم لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني السابق كمرشح محتمل للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام بعد دوره الكبير في فوز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وقيادته منتخب بلاده للظفر بلقب كأس أوروبا 2024.
وقال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد مباراة أرسنال: «رودري قوي. ترك الملعب في هذه المباراة لأنه شعر بشيء ما، وإلا فإن رودري سيبقى هناك».
وتابع: «إنه أفضل لاعب وسط مدافع في العالم، وهو مرشح محتمل للفوز بجائزة الكرة الذهبية. أحبّ فكرة أن يفوز بها».
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