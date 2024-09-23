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فيرستابن يهدد بترك الفورمولا

9/23/2024 7:25:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سنغافورة‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬وصف‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬الهولندي‭ ‬ماكس‭ ‬فيرستابن‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاخيرة‭ ‬معاقبته‭ ‬بسبب‭ ‬كلمة‭ ‬بذيئة‭ ‬بـ«السخيفة‮»‬،‭ ‬مهددا‭ ‬بأن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يعجِّل‭ ‬بخروجه‭ ‬من‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭.‬

واحتل‭ ‬فيرستابن‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬سائق‭ ‬ماكلارين‭ ‬البريطاني‭ ‬لاندو‭ ‬نوريس‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬سنغافورة‭ ‬الكبرى،‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬لكن‭ ‬معاقبته‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ (‬فيا‭) ‬بالقيام‭ ‬ببعض‭ ‬أعمال‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬استمرت‭ ‬في‭ ‬الهيمنة‭ ‬على‭ ‬أروقة‭ ‬الحبلة‭.‬

وقال‭ ‬السائق‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬26‭ ‬عامًا‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬الأنواع‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬تحدد‭ ‬مستقبلي‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أيضًا،‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬طبيعتك‭ ‬أو‭ ‬يتعين‭ ‬عليك‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأشياء‭ ‬السخيفة‮»‬‭.‬

وعوقب‭ ‬سائق‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬بعد‭ ‬استخدامه‭ ‬كلمة‭ ‬بذيئة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬كان‭ ‬يبث‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭. ‬ثم‭ ‬قام‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬باحتجاج‭ ‬فردي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعطاء‭ ‬إجابات‭ ‬قصيرة‭ ‬فقط‭ ‬أو‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بـ«عدم‭ ‬التعليق‮»‬‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬بعد‭ ‬التجارب‭ ‬الرسمية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭.‬

وبعد‭ ‬سباق‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬قلَّل‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬ردود‭ ‬فعله‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مطول‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬أعضاء‭ ‬الصحافة‭ ‬المكتوبة‭ ‬داخل‭ ‬وحدة‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬ريد‭ ‬بول‭.‬

وقال‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬مسيرتي‭ ‬الاحترافية‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭. ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬مرهق‭ ‬حقًا‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬طريقة‭ ‬للاستمرار‭ ‬في‭ ‬الرياضة،‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬مؤكد‮»‬‭.‬

ويسعى‭ ‬فيرستابن‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بلقبه‭ ‬العالمي‭ ‬الرابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬مسيرته‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬ليست‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعماله‭.‬

كما‭ ‬أنه‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬أشكال‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬سباقات‭ ‬السيارات‭ ‬بمجرد‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬الحالي‭ ‬مع‭ ‬ريد‭ ‬بول‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2028‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬ستستمر‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬بدوني‭. ‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬مشكلة‭ ‬ولا‭ ‬مشكلة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬أيضًا‭. ‬هكذا‭ ‬هي‭ ‬الأمور‮»‬‭.‬

وختم‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬حقا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬طبيعتك‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬فمن‭ ‬الأفضل‭ ‬ألا‭ ‬تتحدث‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يريده‭ ‬أحد‭ ‬لأنك‭ ‬حينها‭ ‬تصبح‭ ‬روبوتًا‭ ‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتعامل‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‮»‬‭.‬

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