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بعثة علمية جديدة تتفقد أطول كهف معروف في آسيا

9/23/2024 7:23:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تجمع مؤخرا علماء من الصين وفرنسا والبرتغال وبلجيكا ودول أخرى في كهف شوانغخه، أطول كهف معروف في آسيا ويقع في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين، لحضور حفل إطلاق البعثة العلمية الدولية المشتركة الـ 23 داخل الكهف.
ومن المقرر أن تجري البعثة خلال الفترة ما بين يومي 7 و24 أكتوبر المقبل، حيث ستتاح النتائج التي تتوصل إليها البعثة في ختام زيارتها. وكشفت بعثات علمية سابقة 44 حفرية فردية للباندا العملاقة، يعود تاريخ أقدم عينة منها إلى 100 ألف سنة وأحدثها إلى بضع مئات من السنين.
وتثبت الحفريات أن قويتشو كانت موطنا للباندا العملاقة التي تعرف اليوم بأنها تعيش في مقاطعات سيتشوان وشنشي وقانسو.
وفي هذا السياق، قال تشو ون لونغ نائب الأمين العام لجمعية كهف قويتشو إن البعثة الجديدة ستواصل في دراسة موارد الكهف وتشكيله وتطوره.
وفقا لنتائج البعثة المشتركة عام 2023، يحتضن الكهف شبكة تتألف من 107 فتحات متصلة يبلغ طولها 409.9 كيلومترات، ما يجعله أطول كهف معروف في آسيا وثالث أطول كهف في العالم.

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