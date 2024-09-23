بعثة علمية جديدة تتفقد أطول كهف معروف في آسيا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تجمع مؤخرا علماء من الصين وفرنسا والبرتغال وبلجيكا ودول أخرى في كهف شوانغخه، أطول كهف معروف في آسيا ويقع في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين، لحضور حفل إطلاق البعثة العلمية الدولية المشتركة الـ 23 داخل الكهف.
ومن المقرر أن تجري البعثة خلال الفترة ما بين يومي 7 و24 أكتوبر المقبل، حيث ستتاح النتائج التي تتوصل إليها البعثة في ختام زيارتها. وكشفت بعثات علمية سابقة 44 حفرية فردية للباندا العملاقة، يعود تاريخ أقدم عينة منها إلى 100 ألف سنة وأحدثها إلى بضع مئات من السنين.
وتثبت الحفريات أن قويتشو كانت موطنا للباندا العملاقة التي تعرف اليوم بأنها تعيش في مقاطعات سيتشوان وشنشي وقانسو.
وفي هذا السياق، قال تشو ون لونغ نائب الأمين العام لجمعية كهف قويتشو إن البعثة الجديدة ستواصل في دراسة موارد الكهف وتشكيله وتطوره.
وفقا لنتائج البعثة المشتركة عام 2023، يحتضن الكهف شبكة تتألف من 107 فتحات متصلة يبلغ طولها 409.9 كيلومترات، ما يجعله أطول كهف معروف في آسيا وثالث أطول كهف في العالم.
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