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البحث عن مفقودين بعد أيام من فيضانات اليابان

9/23/2024 7:23:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفذ عناصر الإنقاذ عملية تمشيط لضفتي نهر وسط اليابان، بحثا عن ضحايا ومفقودين بعدما جرفت منازل جراء فيضانات وانزلاقات أرضية أودت بحياة 7 أشخاص على الأقل.
ونهاية الأسبوع فاض النهر في شبه جزيرة نوتو، وهي منطقة مازالت تعاني من تداعيات زلزال مدمر وقع في يناير.
وبعدما تحسنت أحوال الطقس أخيرا، انضم سكان ووالد فتاة تبلغ 14 عاما هي من بين 7 أشخاص مازالوا في عداد المفقودين، إلى صفوف الشرطة وعناصر الإطفاء للمشاركة في عمليات البحث.
وأعلنت مقاطعة إيشيكاوا على موقعها الإلكتروني، أن عدد القتلى وصل إلى 7 بينما بلغ عدد الجرحى 12 إصابة أحدهم خطيرة.
وتضرب الأمطار المنطقة منذ السبت، إذ تجاوز منسوبها 540 مليمترا في مدينة واجيما على مدى 72 ساعة، وهي الأمطار المتواصلة الأكثر غزارة التي تشهدها المنطقة منذ بدء نشر البيانات.
وضربت الفيضانات المنطقة بينما كانت تتعافى بصعوبة من زلزال بقوة 7.5 درجات وقع يوم رأس السنة وأدى إلى انهيار أبنية وتسبب بأمواج تسونامي واندلاع حريق كبير.
وأغرقت مياه الفيضانات مساكن طارئة شيدت من أجل الأشخاص الذين خسروا منازلهم في زلزال الأول من يناير الذي أودى بحياة 374 شخصا على الأقل، بحسب حكومة إيشيكاوا الإقليمية.
وبعد ظهر أمس بقيت الطاقة منقطعة عن 3600 منزل بعد الأمطار، بحسب «شركة هوكوريكو للكهرباء».
وبات أكثر من 100 موقع معزولا ضمن المنطقة، حيث أدت انزلاقات التربة إلى إغلاق طرقات.

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