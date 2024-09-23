ضبط مقيم يروج رنجات وأسلحة حادة لبيعها على الطلاب عبر وسائل التواصل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
محمد الجلاهمة
تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة مباحث محافظة العاصمة»، من ضبط شخص من المقيمين بصورة غير قانونية بعد نشره مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي
يتضمن عرض وترويج أسلحة حادة وصلبة من غير ترخيص، من بينها رنج بوكس وبيعها بأسعار زهيدة مستهدفا طلبة المدارس.
وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تم ضبط الشخص، حيث عثر بحوزته على العديد من الأسلحة الحادة والصلبة، وبمواجهته أقر بتصوير مقطع الفيديو واستخدام برامج لتغيير بصمة الصوت، حيث تمت إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وأكدت وزارة الداخلية حرصها على متابعة كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان سلامة المجتمع وردع أي تجاوزات، مشددة على أنها لا تسمح بمثل هذه التصرفات التي تهدد سلامة الأفراد، خاصة طلبة المدارس، وستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق الخارجين على القانون.
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