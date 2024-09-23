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ضبط مقيم يروج رنجات وأسلحة حادة لبيعها على الطلاب عبر وسائل التواصل

9/23/2024 7:23:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية «إدارة مباحث محافظة العاصمة»، من ضبط شخص من المقيمين بصورة غير قانونية بعد نشره مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن عرض وترويج أسلحة حادة وصلبة من غير ترخيص، من بينها رنج بوكس وبيعها بأسعار زهيدة مستهدفا طلبة المدارس.
وبعد استصدار الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تم ضبط الشخص، حيث عثر بحوزته على العديد من الأسلحة الحادة والصلبة، وبمواجهته أقر بتصوير مقطع الفيديو واستخدام برامج لتغيير بصمة الصوت، حيث تمت إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وأكدت وزارة الداخلية حرصها على متابعة كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان سلامة المجتمع وردع أي تجاوزات، مشددة على أنها لا تسمح بمثل هذه التصرفات التي تهدد سلامة الأفراد، خاصة طلبة المدارس، وستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق الخارجين على القانون.

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