بنك برقان يختتم رعايته للاستعراض الموسيقي الضخم فيكم طرب؟ سكر زيادة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن بنك برقان عن اختتام رعايته للاستعراض الموسيقي الغنائي بعنوان «فيكم طرب؟ سكر زيادة» الذي قدمته فرقة ميامي الكويتية على مدار 5 ليال، بالتعاون مع شركة الجابرية الحرة للإنتاج الفني. وقد حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الأرينا بمجمع 360 أكثر من 23.000 شخص من مختلف الأعمار ومن عشاق فرقة ميامي. وتأتي الشراكة بين بنك برقان و«الجابرية الحرة» في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية وجهوده الحثيثة للارتقاء بقطاع الفن والترفيه في الكويت من خلال دعم الكثير من المواهب الكويتية المعروفة والصاعدة.
ومن خلال رعاية بنك برقان الاستعراض الموسيقي الغنائي الناجح «فيكم طرب؟ سكر زيادة»، وجه البنك دعوات خاصة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وأيضا حساب الشباب Youth للحضور والاستمتاع بهذه التجربة الفريدة من نوعها.
ويأتي هذا الحفل الضخم من شركة «الجابرية الحرة» بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من الاستعراض الموسيقي الغنائي «فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي». وقد تميز هذا الإنتاج الفني الأكبر بالاستعانة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية والتصميمات المبتكرة ولوحات استعراضية متنوعة، في حين قدمت فرقة ميامي، التي تحظى بشعبية كبيرة، مجموعة متنوعة من الأغاني الجديدة والعروض المتنوعة.
ويعود نجاح هذا الاستعراض الغنائي إلى جهود شباب مبدعين لديهم إصرار على تقديم أعمال مختلفة وفارقة في عالم الترفيه والفن، إلى جانب استمرار دعم الجهات الراعية.
وفي تعليقها على النجاح المذهل الذي حققه الاستعراض الموسيقي الغنائي، صرحت حصة حسين النجادة، مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: «دعم القطاع الفني والترفيهي في الكويت هو جزء أساسي من مسؤوليتنا المجتمعية، كما أن إبراز ودعم المواهب الشباب الكويتية من أولويات إستراتيجية بنك برقان. نحن فخورون بالنجاح الكبير الذي حققته فرقة ميامي من خلال النسخة الأحدث والأضخم «فيكم طرب؟ سكر زيادة»، حيث تفاعل الجمهور مع أغاني الفرقة واللوحات الاستعراضية والبصرية المميزة. نشيد بجهود فريق الجابرية الحرة والمواهب المحلية التي كانت سببا رئيسيا في نجاح هذا الاستعراض الغنائي الضخم. كما حرصنا من خلال هذا الحفل الغنائي على دعوة مجموعة من عملائنا المميزين وأيضا عملاء حساب الشباب Youth لأنهم دافعنا في تقديم كل ما هو أفضل وما يرضي تطلعاتهم وأذواقهم.
بدوره، قال المنتج التنفيذي والشريك المؤسس في «الجابرية الحرة» علي النصف: «سعداء بالثقة المستمرة من بنك برقان، والذي كان دعمه الثابت حافزا لنا للتعبير عن رؤيتنا الفنية الإبداعية بدون حدود. وقد ساعدتنا هذه الشراكة المتجددة في إطلاق العنان للإمكانات الفنية الكاملة لفريقنا، وبالتالي الارتقاء بمعيار قطاع الترفيه الحي المتميز في الكويت. كما نتطلع إلى استمرار شراكتنا مع بنك برقان في الأعمال القادمة».
تجدر الإشارة إلى أن برنامج بنك برقان للمسؤولية الاجتماعية يعتبر أحد أقوى البرامج في القطاع المصرفي الكويتي، ويندرج تحته العديد من الرعايات والفعاليات والأنشطة المجتمعية الهادفة على مدار العام.
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