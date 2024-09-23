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بنك برقان يختتم رعايته للاستعراض الموسيقي الضخم فيكم طرب؟ سكر زيادة

9/23/2024 7:22:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان عن اختتام رعايته للاستعراض الموسيقي الغنائي بعنوان «فيكم طرب؟ سكر زيادة» الذي قدمته فرقة ميامي الكويتية على مدار 5 ليال، بالتعاون مع شركة الجابرية الحرة للإنتاج الفني. وقد حضر الحفل الذي أقيم في قاعة الأرينا بمجمع 360 أكثر من 23.000 شخص من مختلف الأعمار ومن عشاق فرقة ميامي. وتأتي الشراكة بين بنك برقان و«الجابرية الحرة» في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية وجهوده الحثيثة للارتقاء بقطاع الفن والترفيه في الكويت من خلال دعم الكثير من المواهب الكويتية المعروفة والصاعدة.
ومن خلال رعاية بنك برقان الاستعراض الموسيقي الغنائي الناجح «فيكم طرب؟ سكر زيادة»، وجه البنك دعوات خاصة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة وأيضا حساب الشباب Youth للحضور والاستمتاع بهذه التجربة الفريدة من نوعها.
ويأتي هذا الحفل الضخم من شركة «الجابرية الحرة» بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من الاستعراض الموسيقي الغنائي «فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي». وقد تميز هذا الإنتاج الفني الأكبر بالاستعانة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية والتصميمات المبتكرة ولوحات استعراضية متنوعة، في حين قدمت فرقة ميامي، التي تحظى بشعبية كبيرة، مجموعة متنوعة من الأغاني الجديدة والعروض المتنوعة.
ويعود نجاح هذا الاستعراض الغنائي إلى جهود شباب مبدعين لديهم إصرار على تقديم أعمال مختلفة وفارقة في عالم الترفيه والفن، إلى جانب استمرار دعم الجهات الراعية.
وفي تعليقها على النجاح المذهل الذي حققه الاستعراض الموسيقي الغنائي، صرحت حصة حسين النجادة، مدير أول - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: «دعم القطاع الفني والترفيهي في الكويت هو جزء أساسي من مسؤوليتنا المجتمعية، كما أن إبراز ودعم المواهب الشباب الكويتية من أولويات إستراتيجية بنك برقان. نحن فخورون بالنجاح الكبير الذي حققته فرقة ميامي من خلال النسخة الأحدث والأضخم «فيكم طرب؟ سكر زيادة»، حيث تفاعل الجمهور مع أغاني الفرقة واللوحات الاستعراضية والبصرية المميزة. نشيد بجهود فريق الجابرية الحرة والمواهب المحلية التي كانت سببا رئيسيا في نجاح هذا الاستعراض الغنائي الضخم. كما حرصنا من خلال هذا الحفل الغنائي على دعوة مجموعة من عملائنا المميزين وأيضا عملاء حساب الشباب Youth لأنهم دافعنا في تقديم كل ما هو أفضل وما يرضي تطلعاتهم وأذواقهم.
بدوره، قال المنتج التنفيذي والشريك المؤسس في «الجابرية الحرة» علي النصف: «سعداء بالثقة المستمرة من بنك برقان، والذي كان دعمه الثابت حافزا لنا للتعبير عن رؤيتنا الفنية الإبداعية بدون حدود. وقد ساعدتنا هذه الشراكة المتجددة في إطلاق العنان للإمكانات الفنية الكاملة لفريقنا، وبالتالي الارتقاء بمعيار قطاع الترفيه الحي المتميز في الكويت. كما نتطلع إلى استمرار شراكتنا مع بنك برقان في الأعمال القادمة».
تجدر الإشارة إلى أن برنامج بنك برقان للمسؤولية الاجتماعية يعتبر أحد أقوى البرامج في القطاع المصرفي الكويتي، ويندرج تحته العديد من الرعايات والفعاليات والأنشطة المجتمعية الهادفة على مدار العام.

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