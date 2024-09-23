باسكال سعيدة بنجاح ما حبيتش

(MENAFN
- Al-Anbaa)
طرحت الفنانة
باسكال مشعلاني مؤخرا فيديو كليب «ما حبيتش» باللهجة التونسية، من إخراج بول عقيقي، وتعود الأغنية للفنان التونسي الراحل علي رياحي والذي قدمها منذ نحو ثلاثة وخمسين عاما، ومن كلماته، وألحان قدور صرار، وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد.
وفور طرح الكليب لاقى تفاعلا كبيرا وحقق نجاحا لتميز تصويره الذي طغت عليه الأجواء الصيفية المنعشة والتفاؤل وعفوية باسكال بأداء المشاهد، وقالت مشعلاني: سعيدة بنجاح أغنية «ما حبيتش» وهي عمرها قرابة ثلاثة وخمسين عاما، وسبب اختياري لها بالتحديد لأنني منذ فترة أفكر في تقديم أغنية باللهجة المغربية أو التونسية، علما أنني سبق وقدمت أعمالا مماثلة بهاتين اللهجتين.
وأضافت باسكال، حسب مجلة «سيدتي»: الأغنية جميلة جدا وتتضمن مقاطعها شجنا، ونحن حافظنا على روح الطرب بالأغنية ونفذناها بالإيقاع الموسيقي الجديد.
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