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باسكال سعيدة بنجاح ما حبيتش

9/23/2024 7:22:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طرحت الفنانة باسكال مشعلاني مؤخرا فيديو كليب «ما حبيتش» باللهجة التونسية، من إخراج بول عقيقي، وتعود الأغنية للفنان التونسي الراحل علي رياحي والذي قدمها منذ نحو ثلاثة وخمسين عاما، ومن كلماته، وألحان قدور صرار، وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد.
وفور طرح الكليب لاقى تفاعلا كبيرا وحقق نجاحا لتميز تصويره الذي طغت عليه الأجواء الصيفية المنعشة والتفاؤل وعفوية باسكال بأداء المشاهد، وقالت مشعلاني: سعيدة بنجاح أغنية «ما حبيتش» وهي عمرها قرابة ثلاثة وخمسين عاما، وسبب اختياري لها بالتحديد لأنني منذ فترة أفكر في تقديم أغنية باللهجة المغربية أو التونسية، علما أنني سبق وقدمت أعمالا مماثلة بهاتين اللهجتين.
وأضافت باسكال، حسب مجلة «سيدتي»: الأغنية جميلة جدا وتتضمن مقاطعها شجنا، ونحن حافظنا على روح الطرب بالأغنية ونفذناها بالإيقاع الموسيقي الجديد.

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