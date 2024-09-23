انطلاق المسرح العماني 8 بتكريم نجومه

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
تحت رعاية وزير
التراث والسياحة بسلطنة عمان سالم بن محمد المحروقي، انطلق أمس الاول مهرجان المسرح العماني الثامن الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب على خشبة مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، ويستمر المهرجان حتى أول أكتوبر المقبل.
حضر حفل الافتتاح وكيل وزارة الثقافة سعيد بن سلطان البوسعيدي رئيس مهرجان المسرح العماني الثامن ونخبة من المسرحيين الخليجيين والعرب والأكاديميين والمهتمين بشؤون الثقافة والمسرح.
وتتنافس 8 عروض مسرحية على جوائز المهرجان الذي يتضمن مجموعة من العروض الموازية تتنوع بين عروض لمسرح الطفل، والمسرح المدرسي، وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى معرض فني للملصقات الدعائية للأعمال المسرحية، بالإضافة الى الورش العلمية والندوات الفكرية والتطبيقية.
وكرم المهرجان في حفل الافتتاح، عدد من نجوم المسرح العماني منهم المؤلف والمخرج المسرحي عبد الكريم جواد، والمخرج أحمد البلوشي، والكاتب المسرحي أحمد الإزكي، والباحث الأكاديمي د.سعيد السيابي، والمخرج خالد الشنفري.
وشمل حفل الافتتاح عرض فيلمين توثيقيين عن مهرجان المسرح العماني في نسخه السابقة، وعمل وزارة الثقافة على تطويره وتبني المنافسات بين الفرق المسرحية العمانية.
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