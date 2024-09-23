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انطلاق المسرح العماني 8 بتكريم نجومه

9/23/2024 7:22:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
تحت رعاية وزير التراث والسياحة بسلطنة عمان سالم بن محمد المحروقي، انطلق أمس الاول مهرجان المسرح العماني الثامن الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب على خشبة مسرح مدينة العرفان في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، ويستمر المهرجان حتى أول أكتوبر المقبل.
حضر حفل الافتتاح وكيل وزارة الثقافة سعيد بن سلطان البوسعيدي رئيس مهرجان المسرح العماني الثامن ونخبة من المسرحيين الخليجيين والعرب والأكاديميين والمهتمين بشؤون الثقافة والمسرح.
وتتنافس 8 عروض مسرحية على جوائز المهرجان الذي يتضمن مجموعة من العروض الموازية تتنوع بين عروض لمسرح الطفل، والمسرح المدرسي، وأخرى لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى معرض فني للملصقات الدعائية للأعمال المسرحية، بالإضافة الى الورش العلمية والندوات الفكرية والتطبيقية.
وكرم المهرجان في حفل الافتتاح، عدد من نجوم المسرح العماني منهم المؤلف والمخرج المسرحي عبد الكريم جواد، والمخرج أحمد البلوشي، والكاتب المسرحي أحمد الإزكي، والباحث الأكاديمي د.سعيد السيابي، والمخرج خالد الشنفري.
وشمل حفل الافتتاح عرض فيلمين توثيقيين عن مهرجان المسرح العماني في نسخه السابقة، وعمل وزارة الثقافة على تطويره وتبني المنافسات بين الفرق المسرحية العمانية.

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