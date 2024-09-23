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البورصة وعي متزايد بتأثير المخاطر والفرص المناخية على الأسواق المالية

9/23/2024 7:22:59 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت رئيسة قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم، إن البورصة تلتزم بتعزيز وعي المشاركين في سوق المال الكويتي، وضمان اطلاعهم على أحدث الاتجاهات والمعايير والممارسات في مجتمع الاستثمار العالمي، لاسيما في مجال إعداد تقارير الاستدامة المؤسسية وتقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ومع تزايد مطالبة المستثمرين بإفصاحات أكثر شمولا فيما يتعلق بالمناخ، تعمل الشركات على دمج المخاطر المناخية في تقاريرها السنوية للاستدامة، خاصة مع الوعي المتزايد بتأثير المخاطر والفرص المناخية على الأسواق المالية.
جاء ذلك في إطار تنظيم بورصة الكويت ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة ورشة عمل لتوعية المشاركين في سوق المال الكويتي والمهتمين بأحدث معايير الإفصاح عن الاستدامة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وتتيح ورشة العمل، والمدارة افتراضيا من قبل رئيس أكاديمية مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة تيفاني غرابسكي، والمختصة الأولى في أكاديمية مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة لويس جوثري، إلى جانب جارلاث مولوي وتيم كاسيم من مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تتيح الفرصة للمشاركة في ورشة عمل تدريبية معتمدة من قبل لجنة التطوير المهني المستمر حول أحدث معايير الإفصاح عن الاستدامة من قبل المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وطرح الأسئلة والتفاعل مع كبار الخبراء في هذا الموضوع.
من جهتها، قالت رئيس أكاديمية مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة تيفاني غرابسكي بأن الاستدامة لم تعد خيارا بل ضرورة حتمية، قائلة: «تؤمن أكاديمية مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة بأن دمج الاستدامة أصبح عنصرا مهما لتحقيق نجاح طويل الأمد. ولذلك، تعمل الأكاديمية على تمكين الشركات من القيام بدور استباقي في هذا التحول من خلال تزويدها بالأدوات والمعرفة والاستراتيجيات اللازمة لتكون نموذجا يحتذى به في هذا المجال. حيث إنه من خلال قيام الشركات بدمج الاستدامة في صميم استراتيجياتها وعملياتها، تستطيع الشركات أن تقود التغيير الإيجابي، وتخفف من المخاطر، وتغتنم الفرص التي لا تسهم في نموها فحسب، بل في رفاهية الأجيال القادمة أيضا».
وأضافت ان بورصة الكويت أظهرت ريادة مثالية في تعزيز الاستدامة بالقطاع المالي، حيث يشكل التزامها بدمج مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية في عملياتها سابقة قوية على مستوى البورصات الأخرى في المنطقة، وهي مستمرة في تعزيز مرونة السوق، وخلق بيئة استثمارية أكثر شمولا ومسؤولية.

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