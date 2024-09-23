الاتصالات تطلق المرحلة الأولى من خدمة تسجيل الامتداد المباشر (Kw )

(MENAFN
- Al-Anbaa)
باهي أحمد و«كونا»:
أطلقت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أمس المرحلة الأولى من خدمة تسجيل الامتداد المباشر (kw.) إذ تقسم هذه الخدمة إلى 3 مراحل تبدأ الأولى اعتبارا من أمس الاثنين وتستمر لمدة 6 أشهر.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات بالإنابة م.عبدالله العجمي، ان الهدف من إطلاق المرحلة الأولى لخدمة تسجيل الامتداد المباشر للنطاق الوطني هو مساعدة أصحاب الأعمال على تسهيل أعمالهم والمحافظة على حقوقهم ومنتجاتهم وهو ما تسعى إليه الهيئة منذ فترة طويلة لتسهيل الأعمال على الجميع.
بدورها، قالت مديرة إدارة حوكمة القطاع العام في الهيئة م.منال المزيد خلال مؤتمر صحافي عقدته «الاتصالات» بهذه المناسبة إن المرحلة الأولى تعرف باسم مرحلة الشروق (Sunrise Period) إذ تتيح الفرصة للجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية المسجلة وأصحاب السجل الحاصلين على الامتداد الثالث org) لتسجيل أسماء النطاقات المباشرة تحت الامتداد الوطني (kw.) وفقا لسياسة تسجيل اسم النطاق الصادرة عن الهيئة. وأضافت المزيد أن الهيئة تتولى إدارة وتنظيم عنونة أسماء نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة (ccTLD) منذ 2017 بموجب قانون إنشائها رقم (37) لسنة 2014 إذ أنشأت الهيئة نظاما إلكترونيا متكاملا لتسجيل أسماء النطاقات تحت الامتداد الثالث، كما وضعت السياسات اللازمة لضمان تنظيم هذه العملية وفق لائحة تسجيل أسماء النطاقات المعتمدة.
ودعت كل الجهات المعنية إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة للاطلاع على التفاصيل الكاملة المتعلقة بسياسة التسجيل والإجراءات اللازمة لتسجيل النطاقات خلال فترة الشروق، كما يمكن التواصل مع الهيئة عبر القنوات الرسمية للحصول على مزيد من المعلومات.
وأشارت المزيد إلى أن إمكانية التسجيل أصبحت متاحة للجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية وتستمر لفترة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بحيث يسمح بتسجيل أسماء النطاقات ضمن الامتداد المباشر لـ 3 أحرف وأكثر، لافتة إلى ان صلاحية اسم النطاق تكون لمدة عام واحد فقط في هذه المرحلة باستثناء الجهات الحكومية، فصلاحية نطاق الجهات الحكومية 10 سنوات.
امتدادات النطاقات
يمكن تسجيل أسماء نطاقات المستوى الأعلى حسب الامتدادات التالية بما يتوافق مع القواعد واللوائح التي تحددها هيئة الاتصالات، وهي متاحة لأي شخص طبيعي مقيم أو شخص اعتباري مسجل في الكويت:
/.kw: نطاقات مخصصة للاستخدام العام وهو متاح للمواطنين com: نطاقات مخصصة للجهات التجارية المرخصة رسميا في net: نطاقات مخصصة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي الخدمات edu: نطاقات مخصصة للمؤسسات والجهات التعليمية الحكومية org: نطاقات مخصصة للمؤسسات الخيرية الخاصة والمنظمات غير الهادفة gov: نطاقات مخصصة للمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية في ind: نطاق عام متاح للمواطنين والمقيمين في الكويت.
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