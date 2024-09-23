الاتصالات تطلق المرحلة الأولى من خدمة تسجيل الامتداد المباشر (Kw )

MENAFN - Al-Anbaa) باهي أحمد و«كونا»:أطلقت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أمس المرحلة الأولى من خدمة تسجيل الامتداد المباشر (kw.) إذ تقسم هذه الخدمة إلى 3 مراحل تبدأ الأولى اعتبارا من أمس الاثنين وتستمر لمدة 6 أشهر.وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات بالإنابة م.عبدالله العجمي، ان الهدف من إطلاق المرحلة الأولى لخدمة تسجيل الامتداد المباشر للنطاق الوطني هو مساعدة أصحاب الأعمال على تسهيل أعمالهم والمحافظة على حقوقهم ومنتجاتهم وهو ما تسعى إليه الهيئة منذ فترة طويلة لتسهيل الأعمال على الجميع.

بدورها، قالت مديرة إدارة حوكمة القطاع العام في الهيئة م.منال المزيد خلال مؤتمر صحافي عقدته «الاتصالات» بهذه المناسبة إن المرحلة الأولى تعرف باسم مرحلة الشروق (Sunrise Period) إذ تتيح الفرصة للجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية المسجلة وأصحاب السجل الحاصلين على الامتداد الثالث org) لتسجيل أسماء النطاقات المباشرة تحت الامتداد الوطني (kw.) وفقا لسياسة تسجيل اسم النطاق الصادرة عن الهيئة. وأضافت المزيد أن الهيئة تتولى إدارة وتنظيم عنونة أسماء نطاق المستوى الأعلى لرمز الدولة (ccTLD) منذ 2017 بموجب قانون إنشائها رقم (37) لسنة 2014 إذ أنشأت الهيئة نظاما إلكترونيا متكاملا لتسجيل أسماء النطاقات تحت الامتداد الثالث، كما وضعت السياسات اللازمة لضمان تنظيم هذه العملية وفق لائحة تسجيل أسماء النطاقات المعتمدة.

ودعت كل الجهات المعنية إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة للاطلاع على التفاصيل الكاملة المتعلقة بسياسة التسجيل والإجراءات اللازمة لتسجيل النطاقات خلال فترة الشروق، كما يمكن التواصل مع الهيئة عبر القنوات الرسمية للحصول على مزيد من المعلومات.

وأشارت المزيد إلى أن إمكانية التسجيل أصبحت متاحة للجهات الحكومية وأصحاب العلامات التجارية وتستمر لفترة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بحيث يسمح بتسجيل أسماء النطاقات ضمن الامتداد المباشر لـ 3 أحرف وأكثر، لافتة إلى ان صلاحية اسم النطاق تكون لمدة عام واحد فقط في هذه المرحلة باستثناء الجهات الحكومية، فصلاحية نطاق الجهات الحكومية 10 سنوات.

امتدادات النطاقات

يمكن تسجيل أسماء نطاقات المستوى الأعلى حسب الامتدادات التالية بما يتوافق مع القواعد واللوائح التي تحددها هيئة الاتصالات، وهي متاحة لأي شخص طبيعي مقيم أو شخص اعتباري مسجل في الكويت:

/.kw: نطاقات مخصصة للاستخدام العام وهو متاح للمواطنين com: نطاقات مخصصة للجهات التجارية المرخصة رسميا في net: نطاقات مخصصة لشركات الاتصالات وتقنية المعلومات ومقدمي الخدمات edu: نطاقات مخصصة للمؤسسات والجهات التعليمية الحكومية org: نطاقات مخصصة للمؤسسات الخيرية الخاصة والمنظمات غير الهادفة gov: نطاقات مخصصة للمؤسسات والهيئات والجهات الحكومية في ind: نطاق عام متاح للمواطنين والمقيمين في الكويت.