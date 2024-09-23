2 93 مليار دينار قروض مؤسسة البترول وشركاتها فأين تتركز؟



1.47 مليار دينار قروض المكتب الرئيسي لـ «البترول».. و920.5 مليوناً على «البترول الوطنية» «كيبك» تسدد 134.5 مليون دينار خلال عام وتقلل ديونها طويلة الأجل إلى 442.7 مليون دينار



أحمد مغربي

كشفت بيانات مالية حصلت عليها «الأنباء» عن أن إجمالي القروض طويلة الأجل على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة يبلغ 2.93 مليار دينار بنهاية 31 مارس 2024، مقارنة بإجمالي قروض بلغت 3.5 مليارات دينار خلال العام المالي السابق 2022/2023.

وأظهرت البيانات أن المؤسسة وشركاتها التابعة قامت بخفض إجمالي قروضها عبر سداد دفعات مالية مستحقة في مواعيدها بقيمة 567.6 مليون دينار إلى البنوك العالمية والمحلية ووكالات ائتمان الصادرات، وتمثل القروض طويلة الأجل على القطاع النفطي قروضا ممنوحة لمؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي) وشركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعـــــات البترولية المتكاملة (كيبك) وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة كي بي سي - أروبا. وتعتبر قروض مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة جزءا من استراتيجيات التمويل اللازمة لدعم مشاريعها التوسعية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، ولجأت المؤسسة إلى الاقتراض لتمويل مشاريع نفطية ضخمة، حيث تحتاج هذه المشاريع إلى استثمارات كبيرة تتطلب تمويلا خارجيا سواء من البنوك المحلية أو العالمية مثل مشروع الوقود البيئي لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ومشروع مرافق استيراد الغاز المسال في الزور.

وأظهرت البيانات ان شركة البترول الوطنية قامت بسداد أكبر التزامات عليها بقيمة 351.7 مليون دينار لينخفض إجمالي قروضها من مستوى 1.27 مليار دينار إلى 920.5 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2023/2024، فيما قامت شركة «كيبك» بسداد نحو 134.5 مليون دينار خلال العام المالي الماضي لتنخفض معها قروض الشركة من مستوى 577.3 مليون دينار إلى 442.7 مليون دينار بنهاية مارس 2024، أما مؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي) فقد قامت بسداد 49.9 مليون دينار لتنخفض قروضها من مستوى 1.52 مليار دينار إلى 1.47 مليار دينار بنهاية العام المالي الماضي.

وسددت شركة ناقلات النفط الكويتية دفعات قروض بقيمة 18.6 مليون دينار لينخفض إجمالي قروضها والتزاماتها إلى 56 مليون دينار بنهاية مارس 2024 هبوطا من مستوى 74.7 مليون دينار، وأخيرا جاءت شركة كي بي سي- أروبا بإجمالي قروض بلغت 38.5 مليون دينار انخفاضا من مستوى 51.4 مليون دينار وذلك عبر سداد 12.88 مليون دينار.

وأظهر رصد قروض والتزامات مؤسسة البترول وشركاتها طويلة الأجل ما يلي:

مؤسسة البترول الكويتية

بتاريخ 1 أكتوبر 2019، أبرمت مؤسسة البترول اتفاقية تسهيلات ائتمانية متجددة بالدينار الكويتي بمبلغ 350 مليون دينار مع اتحاد مصارف محلية، وتتضمن تسهيلات الشريحة المزدوجة تسهيلات تمويل تقليدي وتسهيلات مرابحة ذات فترة 5 سنوات وهي غير مضمونة. تحمل التسهيلات سعر فائدة يتكون من الهامش إضافة إلى معدل خصم بنك الكويت المركزي ويستحق السداد على أساس ربع سنوي، سيتم استخدام محصلات التسهيلات للأغراض العامة للمؤسسة (رأس المال العامل - النفقات التشغيلية)، واستخدمت المؤسسة هذه التسهيلات بالكامل وسددت مبلغا إجماليا قدره 270 مليون دينار كما في تاريخ 31 مارس 2024.

علاوة على ذلك، بتاريخ 12 ديسمبر 2019، أبرمت المؤسسة اتفاقية تسهيلات ائتمانية متجددة بالدولار الأميركي بمبلغ 1 مليار دولار مع اتحاد بنوك عالمية، وهذه التسهيلات تقليدية غير مضمونة مدتها 5 سنوات، وتحمل التسهيلات سعر فائدة يتكون من إجمالي هامش التسهيلات وسعر الليبور لمدة 6 أشهر ويستحق السداد على أساس نصف سنوي، وسيتم استخدام محصلات التسهيلات للأغراض العامة للمؤسسة (رأس المال العامل - النفقات التشغيلية)، وفي تاريخ بيان المركز المالي، فإن المؤسسة استخدمت هذه التسهيلات بالكامل وسددت المبلغ الإجمالي 550 مليون دولار كما في 31 مارس 2024.

في 16 سبتمبر 2020، أبرمت المؤسسة اتفاقية طويلة الأجل للحصول على تسهيلات لأجل بالدينار الكويتي بقيمة 1 مليار دينار مع مجموعة من البنوك المحلية، ويتألف القرض ذو الشريحتين من قرض تقليدي بقيمة 600 مليون دينار وتسهيل مرابحة للسلع بقيمة 400 مليون دينار وبفترة تبلغ 15 عاما وهو غير مضمون، ويتم سداد التسهيلات على 24 قسطا نصف سنوي بنا ء على جدول زمني للإطفاء متفق عليه مسبقا يبدأ بعد 42 شهرا من تاريخ توقيع التسهيلات، وتحمل التسهيلات معدل فائدة يعادل هامش معين فوق معدل خصم بنك الكويت المركزي المستحق الدفع كل ربع سنة، وفي تاريخ بيان المركز المالي، استخدمت الشركة هذه التسهيلات بالكامل وقامت بسداد مبلغ إجمالي 25 مليون دينار كما في 31 مارس 2024.

في 17 يونيو 2021، أبرمت المؤسسة اتفاقية تمويل تسهيلات مغطاة بالدولار الأميركي بمبلغ إجمالي 1 مليار دولار مع اتحاد بنوك أجنبية، وخلال السنة المنتهية في 31 مارس 2023، سحبت المؤسسة المبلغ بالكامل وقامت بسداد إجمالي مبلغ 100 مليون دولار.

وفي 15 يونيو 2022، أبرمت المؤسسة اتفاقية تمويل تسهيلات مغطاة بالدولار الأميركي بمبلغ إجمالي 1 مليار دولار مع اتحاد بنوك أجنبية، وخلال السنة المنتهية في 31 مارس 2024، سحبت المؤسسة المبلغ بالكامل، وتحمل التسهيلات فائدة بسعر SOFR (سعر تمويل ليوم واحد مضمون يديره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك) وهامش بنسبة 0.89%.

شركة البترول الوطنية

أظهرت البيانات أن شركة البترول الوطنية الكويتية قامت بتاريخ 28 أبريل 2016، بإبرام اتفاقية قرض طويل الأجل «التسهيلات» بمبلغ 1.2 مليار دينار مع اتحاد مجموعة من البنوك، وتتألف التسهيلات من تمويل تقليدي وإسلامي وتستحق السداد على أقساط نصف سنوية بمبلغ 80 مليون دينار من أبريل 2019 إلى 28 أبريل 2026.

وتحمل التسهيلات معدل فائدة بنسبة 1% سنويا فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي وهي غير مضمونة، وتم اقتراض الأموال بصورة محددة لتمويل مشروع الوقود النظيف، واستخدمت الشركة التسهيلات الإسلامية والتسهيلات التقليدية بالكامل بمبلغ 710 ملايين دينار وبمبلغ 490 مليون دينار على التوالي.

قروض وكالات ائتمان الصادرات

بتاريخ 29 أغسطس و31 أغسطس 2017، أبرمت «البترول الوطنية» اتفاقية تسهيلات قرض طويل الأجل بمبلغ 6.24 مليارات دولار ما يعادل 1.87 مليار دينار مع وكالات ائتمان الصادرات الدولية. وتم اقتراضه بشكل محدد من أجل تمويل مشروع الوقود النظيف، وتستحق هذه التسهيلات خلال فترة تتراوح بين 8 و10 سنوات على أقساط نصف سنوية تبدأ من 2018 ويحل موعد استحقاقها في الفترة ما بين 2026 و2028.

ومن ضمن إجمالي تمويل وكالات ائتمان الصادرات الدولية، يحمل مبلغ 500 مليون دولار معدل فائدة ثابت بواقع 3.22% سنويا، بينما يحمل مبلغ 5.7 مليارات دولار معدل فائدة متغير وهو سعر الليبور لمدة 6 أشهر + هامش يتراوح بين 0.75% و1.25% سنويا، يستحق سداد الفائدة على أساس نصف سنوي.

وأظهرت البيانات أن شركة البترول الوطنية بصدد التفاوض مع البنوك والمؤسسات المالية لإجراء انتقال منظم للقروض المسعرة بالدولار الأميركي إلى معدل مقارنات قياس أسعار خالي من المخاطر، كما في تاريخ بيان المركز المالي، فإن سعر الفائدة المرحلي المستخدم في التمويل هو معدلات ليبور «الاصطناعية» المعلنة من قبل ICE Benchmark Administration.

شركة كيبك

في 31 أغسطس 2018، أبرمت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، اتفاقية تسهيلات قرض طويل الأجل بمبلغ 1.3 مليار دولار مع وكالات ائتمان الصادرات، وطبقا لشروط اتفاقية تمويل وكالات ائتمان الصادرات، يستحق سداد أصل القرض على 20 قسط نصف سنوي بقيمة 65 مليون دولار بداية إما بعد 6 أشهر بعد تاريخ 1 أغسطس 2021 أو 6 أشهر بعد بدء الأنشطة التشغيلية لمرفق تخزين الغاز الطبيعي المسال (التاريخ محدد في شهادة القبول المؤقت) كما هو محدد في عقد الإنشاء والتوريد، أيهما أقرب ومن المتوقع أن يكون الاستحقاق بحلول عام 2031، وتستحق الفائدة السداد على هذا القرض على أساس نصف سنوي وتحمل معدل فائدة متغير بسعر الليبور لمدة 6 أشهر + هامش يتراوح بين 0.80% و 0.94% سنويا، وقامت الشركة باستخدام تمويل وكالات ائتمان الصادرات بالكامل.

وفي 11 يونيو 2018، أبرمت «كيبك» اتفاقية قرض طويل الأجل بمبلغ 390 مليون دينار مع اتحاد مجموعة من البنوك المحلية، وتتألف القروض طويلة الأجل من تمويل تقليدي وإسلامي ويستحق أصل القرض السداد على 21 قسط نصف سنوي بقيمة 18.5 مليون دينار لكل منها من التاريخ الذي يقع بعد 36 شهرا من تاريخ التوقيع على الاتفاقية ويتوقع الاستحقاق بحلول 2031، وتستحق الفائدة على تلك القروض على أقساط نصف سنوية بمعدل فائدة متغير بنسبة 0.750% سنويا فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي.

كما أن تمويل وكالات ائتمان الصادرات المقومة بالدولار الأميركي والمضمونة من المؤسسة الأم والقروض طويلة الأجل المقومة بالدينار الكويتي وتم الحصول عليها خصيصا فقط لتمويل مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال، ويتم التحقق من التعهدات الخاصة بتمويل وكالات ائتمان الصادرات الدولية والقروض طويلة الأجل على أساس سنوي. وإن تلك التعهدات تتضمن الرافعة المالية وصافي قيمة الموجودات الملموسة. في تاريخ بيان المركز المالي، كانت أوضاع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة متوافقة مع التعهدات المذكورة أعلاه.

شركة ناقلات النفط

بتاريخ 15 مارس 2018، أبرمت شركة ناقلات النفط الكويتية اتفاقية مرابحة مع 3 بنوك محلية مشاركة لتمويل إنشاء 8 ناقلات جديدة تتكون من 3 ناقلات غاز وعدد 4 ناقلات منتجات وناقلة نفط واحدة. ويبلغ إجمالي قيمة التسهيلات المعتمدة 140 مليون دينار، وتحمل المرابحة معدل ربح 4.95% سنويا وتستحق السداد على أقساط نصف سنوية متساوية بمبلغ 9.3 ملايين دينار بدءا من 15 مارس 2021 إلى 15 سبتمبر 2027 مع آخر قسط بمبلغ 9.4 ملايين دينار ويستحق السداد في 15 مارس 2028.

شركة كي بي سي - أروبا

تتألف القروض طويلة الأجل القائمة لشركة كي بي سي - أروبا بمبلغ 38.5 مليون دينار، تتوزع على قروض مستحقة الدفع بشكل أساسي من تسهيلات قرض للعملية المشتركة في مصفاة ميلازو بمبلغ 69.2 مليون دولار، ولشركة كويت بتروليوم بلجيكا بمبلغ 40.6 مليون دولار، وتسهيلات قرض طويل الأجل لشركة كويت بتروليوم إسبانيا بمبلغ 12.1 مليون دولار.

سداد قرض بـ 1.1 مليار دولار لـ «كوفبك» بالكامل

تبلغ تسهيلات قروض الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) 1.1 مليار دولار ما يعادل 334 مليون دينار، وهي تسهيلات غير مضمونة ومتوسط سعر الفائدة عليها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بلغ 3.55% سنويا ويتم سداد القرض على 7 أقساط نصف سنوية بقيمة 157 مليون دولار أميركي (أي بما يعادل 47.6 مليون دينار) كل منها تبدأ من عام 2020، ويحمل القرض فائدة بمعدل ليبور زائدا 0.75% كما في 31 ديسمبر 2023، وقامت المجموعة بسداد رصيد القرض بالكامل.