2 93 مليار دينار قروض مؤسسة البترول وشركاتها فأين تتركز؟

(MENAFN
- Al-Anbaa)
1.47 مليار دينار قروض المكتب الرئيسي لـ «البترول».. و920.5 مليوناً على «البترول الوطنية»
«كيبك» تسدد 134.5 مليون دينار خلال عام وتقلل ديونها طويلة الأجل إلى 442.7 مليون دينار
أحمد مغربي
كشفت بيانات مالية حصلت عليها «الأنباء» عن أن إجمالي القروض طويلة الأجل على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة يبلغ 2.93 مليار دينار بنهاية 31 مارس 2024، مقارنة بإجمالي قروض بلغت 3.5 مليارات دينار خلال العام المالي السابق 2022/2023.
وأظهرت البيانات أن المؤسسة وشركاتها التابعة قامت بخفض إجمالي قروضها عبر سداد دفعات مالية مستحقة في مواعيدها بقيمة 567.6 مليون دينار إلى البنوك العالمية والمحلية ووكالات ائتمان الصادرات، وتمثل القروض طويلة الأجل على القطاع النفطي قروضا ممنوحة لمؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي) وشركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعـــــات البترولية المتكاملة (كيبك) وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة كي بي سي - أروبا. وتعتبر قروض مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة جزءا من استراتيجيات التمويل اللازمة لدعم مشاريعها التوسعية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي، ولجأت المؤسسة إلى الاقتراض لتمويل مشاريع نفطية ضخمة، حيث تحتاج هذه المشاريع إلى استثمارات كبيرة تتطلب تمويلا خارجيا سواء من البنوك المحلية أو العالمية مثل مشروع الوقود البيئي لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ومشروع مرافق استيراد الغاز المسال في الزور.
وأظهرت البيانات ان شركة البترول الوطنية قامت بسداد أكبر التزامات عليها بقيمة 351.7 مليون دينار لينخفض إجمالي قروضها من مستوى 1.27 مليار دينار إلى 920.5 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2023/2024، فيما قامت شركة «كيبك» بسداد نحو 134.5 مليون دينار خلال العام المالي الماضي لتنخفض معها قروض الشركة من مستوى 577.3 مليون دينار إلى 442.7 مليون دينار بنهاية مارس 2024، أما مؤسسة البترول الكويتية (المكتب الرئيسي) فقد قامت بسداد 49.9 مليون دينار لتنخفض قروضها من مستوى 1.52 مليار دينار إلى 1.47 مليار دينار بنهاية العام المالي الماضي.
وسددت شركة ناقلات النفط الكويتية دفعات قروض بقيمة 18.6 مليون دينار لينخفض إجمالي قروضها والتزاماتها إلى 56 مليون دينار بنهاية مارس 2024 هبوطا من مستوى 74.7 مليون دينار، وأخيرا جاءت شركة كي بي سي- أروبا بإجمالي قروض بلغت 38.5 مليون دينار انخفاضا من مستوى 51.4 مليون دينار وذلك عبر سداد 12.88 مليون دينار.
وأظهر رصد قروض والتزامات مؤسسة البترول وشركاتها طويلة الأجل ما يلي:
مؤسسة البترول الكويتية
بتاريخ 1 أكتوبر 2019، أبرمت مؤسسة البترول اتفاقية تسهيلات ائتمانية متجددة بالدينار الكويتي بمبلغ 350 مليون دينار مع اتحاد مصارف محلية، وتتضمن تسهيلات الشريحة المزدوجة تسهيلات تمويل تقليدي وتسهيلات مرابحة ذات فترة 5 سنوات وهي غير مضمونة. تحمل التسهيلات سعر فائدة يتكون من الهامش إضافة إلى معدل خصم بنك الكويت المركزي ويستحق السداد على أساس ربع سنوي، سيتم استخدام محصلات التسهيلات للأغراض العامة للمؤسسة (رأس المال العامل - النفقات التشغيلية)، واستخدمت المؤسسة هذه التسهيلات بالكامل وسددت مبلغا إجماليا قدره 270 مليون دينار كما في تاريخ 31 مارس 2024.
علاوة على ذلك، بتاريخ 12 ديسمبر 2019، أبرمت المؤسسة اتفاقية تسهيلات ائتمانية متجددة بالدولار الأميركي بمبلغ 1 مليار دولار مع اتحاد بنوك عالمية، وهذه التسهيلات تقليدية غير مضمونة مدتها 5 سنوات، وتحمل التسهيلات سعر فائدة يتكون من إجمالي هامش التسهيلات وسعر الليبور لمدة 6 أشهر ويستحق السداد على أساس نصف سنوي، وسيتم استخدام محصلات التسهيلات للأغراض العامة للمؤسسة (رأس المال العامل - النفقات التشغيلية)، وفي تاريخ بيان المركز المالي، فإن المؤسسة استخدمت هذه التسهيلات بالكامل وسددت المبلغ الإجمالي 550 مليون دولار كما في 31 مارس 2024.
في 16 سبتمبر 2020، أبرمت المؤسسة اتفاقية طويلة الأجل للحصول على تسهيلات لأجل بالدينار الكويتي بقيمة 1 مليار دينار مع مجموعة من البنوك المحلية، ويتألف القرض ذو الشريحتين من قرض تقليدي بقيمة 600 مليون دينار وتسهيل مرابحة للسلع بقيمة 400 مليون دينار وبفترة تبلغ 15 عاما وهو غير مضمون، ويتم سداد التسهيلات على 24 قسطا نصف سنوي بنا ء على جدول زمني للإطفاء متفق عليه مسبقا يبدأ بعد 42 شهرا من تاريخ توقيع التسهيلات، وتحمل التسهيلات معدل فائدة يعادل هامش معين فوق معدل خصم بنك الكويت المركزي المستحق الدفع كل ربع سنة، وفي تاريخ بيان المركز المالي، استخدمت الشركة هذه التسهيلات بالكامل وقامت بسداد مبلغ إجمالي 25 مليون دينار كما في 31 مارس 2024.
في 17 يونيو 2021، أبرمت المؤسسة اتفاقية تمويل تسهيلات مغطاة بالدولار الأميركي بمبلغ إجمالي 1 مليار دولار مع اتحاد بنوك أجنبية، وخلال السنة المنتهية في 31 مارس 2023، سحبت المؤسسة المبلغ بالكامل وقامت بسداد إجمالي مبلغ 100 مليون دولار.
وفي 15 يونيو 2022، أبرمت المؤسسة اتفاقية تمويل تسهيلات مغطاة بالدولار الأميركي بمبلغ إجمالي 1 مليار دولار مع اتحاد بنوك أجنبية، وخلال السنة المنتهية في 31 مارس 2024، سحبت المؤسسة المبلغ بالكامل، وتحمل التسهيلات فائدة بسعر SOFR (سعر تمويل ليوم واحد مضمون يديره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك) وهامش بنسبة 0.89%.
شركة البترول الوطنية
أظهرت البيانات أن شركة البترول الوطنية الكويتية قامت بتاريخ 28 أبريل 2016، بإبرام اتفاقية قرض طويل الأجل «التسهيلات» بمبلغ 1.2 مليار دينار مع اتحاد مجموعة من البنوك، وتتألف التسهيلات من تمويل تقليدي وإسلامي وتستحق السداد على أقساط نصف سنوية بمبلغ 80 مليون دينار من أبريل 2019 إلى 28 أبريل 2026.
وتحمل التسهيلات معدل فائدة بنسبة 1% سنويا فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي وهي غير مضمونة، وتم اقتراض الأموال بصورة محددة لتمويل مشروع الوقود النظيف، واستخدمت الشركة التسهيلات الإسلامية والتسهيلات التقليدية بالكامل بمبلغ 710 ملايين دينار وبمبلغ 490 مليون دينار على التوالي.
قروض وكالات ائتمان الصادرات
بتاريخ 29 أغسطس و31 أغسطس 2017، أبرمت «البترول الوطنية» اتفاقية تسهيلات قرض طويل الأجل بمبلغ 6.24 مليارات دولار ما يعادل 1.87 مليار دينار مع وكالات ائتمان الصادرات الدولية. وتم اقتراضه بشكل محدد من أجل تمويل مشروع الوقود النظيف، وتستحق هذه التسهيلات خلال فترة تتراوح بين 8 و10 سنوات على أقساط نصف سنوية تبدأ من 2018 ويحل موعد استحقاقها في الفترة ما بين 2026 و2028.
ومن ضمن إجمالي تمويل وكالات ائتمان الصادرات الدولية، يحمل مبلغ 500 مليون دولار معدل فائدة ثابت بواقع 3.22% سنويا، بينما يحمل مبلغ 5.7 مليارات دولار معدل فائدة متغير وهو سعر الليبور لمدة 6 أشهر + هامش يتراوح بين 0.75% و1.25% سنويا، يستحق سداد الفائدة على أساس نصف سنوي.
وأظهرت البيانات أن شركة البترول الوطنية بصدد التفاوض مع البنوك والمؤسسات المالية لإجراء انتقال منظم للقروض المسعرة بالدولار الأميركي إلى معدل مقارنات قياس أسعار خالي من المخاطر، كما في تاريخ بيان المركز المالي، فإن سعر الفائدة المرحلي المستخدم في التمويل هو معدلات ليبور «الاصطناعية» المعلنة من قبل ICE Benchmark Administration.
شركة كيبك
في 31 أغسطس 2018، أبرمت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، اتفاقية تسهيلات قرض طويل الأجل بمبلغ 1.3 مليار دولار مع وكالات ائتمان الصادرات، وطبقا لشروط اتفاقية تمويل وكالات ائتمان الصادرات، يستحق سداد أصل القرض على 20 قسط نصف سنوي بقيمة 65 مليون دولار بداية إما بعد 6 أشهر بعد تاريخ 1 أغسطس 2021 أو 6 أشهر بعد بدء الأنشطة التشغيلية لمرفق تخزين الغاز الطبيعي المسال (التاريخ محدد في شهادة القبول المؤقت) كما هو محدد في عقد الإنشاء والتوريد، أيهما أقرب ومن المتوقع أن يكون الاستحقاق بحلول عام 2031، وتستحق الفائدة السداد على هذا القرض على أساس نصف سنوي وتحمل معدل فائدة متغير بسعر الليبور لمدة 6 أشهر + هامش يتراوح بين 0.80% و 0.94% سنويا، وقامت الشركة باستخدام تمويل وكالات ائتمان الصادرات بالكامل.
وفي 11 يونيو 2018، أبرمت «كيبك» اتفاقية قرض طويل الأجل بمبلغ 390 مليون دينار مع اتحاد مجموعة من البنوك المحلية، وتتألف القروض طويلة الأجل من تمويل تقليدي وإسلامي ويستحق أصل القرض السداد على 21 قسط نصف سنوي بقيمة 18.5 مليون دينار لكل منها من التاريخ الذي يقع بعد 36 شهرا من تاريخ التوقيع على الاتفاقية ويتوقع الاستحقاق بحلول 2031، وتستحق الفائدة على تلك القروض على أقساط نصف سنوية بمعدل فائدة متغير بنسبة 0.750% سنويا فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي.
كما أن تمويل وكالات ائتمان الصادرات المقومة بالدولار الأميركي والمضمونة من المؤسسة الأم والقروض طويلة الأجل المقومة بالدينار الكويتي وتم الحصول عليها خصيصا فقط لتمويل مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال، ويتم التحقق من التعهدات الخاصة بتمويل وكالات ائتمان الصادرات الدولية والقروض طويلة الأجل على أساس سنوي. وإن تلك التعهدات تتضمن الرافعة المالية وصافي قيمة الموجودات الملموسة. في تاريخ بيان المركز المالي، كانت أوضاع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة متوافقة مع التعهدات المذكورة أعلاه.
شركة ناقلات النفط
بتاريخ 15 مارس 2018، أبرمت شركة ناقلات النفط الكويتية اتفاقية مرابحة مع 3 بنوك محلية مشاركة لتمويل إنشاء 8 ناقلات جديدة تتكون من 3 ناقلات غاز وعدد 4 ناقلات منتجات وناقلة نفط واحدة. ويبلغ إجمالي قيمة التسهيلات المعتمدة 140 مليون دينار، وتحمل المرابحة معدل ربح 4.95% سنويا وتستحق السداد على أقساط نصف سنوية متساوية بمبلغ 9.3 ملايين دينار بدءا من 15 مارس 2021 إلى 15 سبتمبر 2027 مع آخر قسط بمبلغ 9.4 ملايين دينار ويستحق السداد في 15 مارس 2028.
شركة كي بي سي - أروبا
تتألف القروض طويلة الأجل القائمة لشركة كي بي سي - أروبا بمبلغ 38.5 مليون دينار، تتوزع على قروض مستحقة الدفع بشكل أساسي من تسهيلات قرض للعملية المشتركة في مصفاة ميلازو بمبلغ 69.2 مليون دولار، ولشركة كويت بتروليوم بلجيكا بمبلغ 40.6 مليون دولار، وتسهيلات قرض طويل الأجل لشركة كويت بتروليوم إسبانيا بمبلغ 12.1 مليون دولار.
سداد قرض بـ 1.1 مليار دولار لـ «كوفبك» بالكامل
تبلغ تسهيلات قروض الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) 1.1 مليار دولار ما يعادل 334 مليون دينار، وهي تسهيلات غير مضمونة ومتوسط سعر الفائدة عليها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بلغ 3.55% سنويا ويتم سداد القرض على 7 أقساط نصف سنوية بقيمة 157 مليون دولار أميركي (أي بما يعادل 47.6 مليون دينار) كل منها تبدأ من عام 2020، ويحمل القرض فائدة بمعدل ليبور زائدا 0.75% كما في 31 ديسمبر 2023، وقامت المجموعة بسداد رصيد القرض بالكامل.
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