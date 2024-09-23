المهندسين تعاون مع الجمعيات الشقيقة والصديقة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
جدد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل الحرص على تطوير العلاقات مع المنظمات الهندسية العربية والعالمية، لافتا إلى تطوير العلاقات عبر فروع الجمعيات الهندسية العربية والأجنبية الصديقة العاملة في الكويت تحت مظلة الجمعية.
جاء ذلك خلال استقبال العتل بمكتبه الرئيس الأسبق للمكتب التنفيذي للهيئة الهندسية للمهندسين الهنود العاملين في الكويت د.عبدالرزاق روماني الذي قدم له نسخة من إصداره الجديد بعنوان «إدارة الجودة الشاملة - تطبيقات ومفاهيم لمشاريع البناء».
ولفت العتل، إلى جهود روماني المستمرة في نشر ثقافة إدارة المشاريع وجودتها، مشيرا إلى الإصدارات السابقة التي قدمها إلى الجمعية وتعاونه في مجال تأهيل وتصنيف المهندسين ونقل الخبرات والعمل معا لتوطين تكنولوجيا العلوم الهندسية.
بدروه، ثمن روماني جهود الجمعية المستمرة في تطوير آليات الاعتماد المهني للمهندسين غير الكويتيين وخاصة الزملاء من الجالية الهندية، لافتا إلى التنفيذ المستمر للبرامج المشتركة لتقييم واعتماد المؤهلات الهندسية الصادرة عن الجامعات الهندية، والحرص على تلبية مستلزمات واشتراطات جمبع المتطلبات التي تطلبها العضوية في الجمعيتين.
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