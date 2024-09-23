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المهندسين تعاون مع الجمعيات الشقيقة والصديقة

9/23/2024 7:22:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جدد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل الحرص على تطوير العلاقات مع المنظمات الهندسية العربية والعالمية، لافتا إلى تطوير العلاقات عبر فروع الجمعيات الهندسية العربية والأجنبية الصديقة العاملة في الكويت تحت مظلة الجمعية.
جاء ذلك خلال استقبال العتل بمكتبه الرئيس الأسبق للمكتب التنفيذي للهيئة الهندسية للمهندسين الهنود العاملين في الكويت د.عبدالرزاق روماني الذي قدم له نسخة من إصداره الجديد بعنوان «إدارة الجودة الشاملة - تطبيقات ومفاهيم لمشاريع البناء».
ولفت العتل، إلى جهود روماني المستمرة في نشر ثقافة إدارة المشاريع وجودتها، مشيرا إلى الإصدارات السابقة التي قدمها إلى الجمعية وتعاونه في مجال تأهيل وتصنيف المهندسين ونقل الخبرات والعمل معا لتوطين تكنولوجيا العلوم الهندسية.
بدروه، ثمن روماني جهود الجمعية المستمرة في تطوير آليات الاعتماد المهني للمهندسين غير الكويتيين وخاصة الزملاء من الجالية الهندية، لافتا إلى التنفيذ المستمر للبرامج المشتركة لتقييم واعتماد المؤهلات الهندسية الصادرة عن الجامعات الهندية، والحرص على تلبية مستلزمات واشتراطات جمبع المتطلبات التي تطلبها العضوية في الجمعيتين.

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