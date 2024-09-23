المزروعي 30 إلى 40 مليونا سنويا وفورات يحققها المحاسبة من الرقابة على التعاقدات والمناقصات

MENAFN - Al-Anbaa) نظّم ديوان المحاسبة أمس للجهات المشمولة برقابته تزامنا مع مرور 60 عاما على إنشائه بهدف التعريف باختصاصات ومهام قطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني، وتماشيا مع التوجهات الاستراتيجية في الديوان.وقال وكيل الديوان يوسف المزروعي لـ «كونا» خلال أعمال الملتقى الذي يستمر يومين إن الهدف منه يتمثل في التواصل بين الجهات المشمولة بالرقابة والديوان، وخاصة قطاع الرقابة المسبقة إلى جانب تعريف وتوضيح الإجراءات المطلوبة من الجهات.وأضاف المزروعي أن الرقابة المسبقة أحد أنواع الرقابة الذي يمارسها الديوان وتشمل الرقابة على التعاقدات والارتباطات والمناقصات التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار وأكثر، موضحا أن الديوان خلال 60 عاما مارس الرقابة بالتعاون مع الجهات المشمولة كما حقق وفورات مالية بالتعاون مع الجهات المشمولة ما بين 30 و40 مليون دينار نحو 131 مليون دولار سنويا.من جهتها، قالت مراقبة الدعم الفني للهندسة المدنية والمعمارية في الديوان ابتسام الرفاعي إن الملتقى يتناول عدة محاور رئيسية منها التعريف بالرقابة المسبقة وطبيعة عملها وأهدافها المتمثلة بتحسين مستوى إدارة الأموال العامة من خلال التوجيهات والتوصيات الصادرة من قطاع الرقابة المسبقة.

وأضافت الرفاعي أنه من ضمن المحاور التي يتناولها الملتقى أيضا التحقق من الاعتمادات المالية الواردة بالميزانية بالإضافة إلى التعريف بالنتائج المرتقبة عن أعمال الرقابة المسبقة.

وأشارت إلى أن الملتقى يسلط الضوء على أهم القوانين والتعاميم المنظمة لعمل قطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني وكذلك التعميم رقم 6 لسنة 2018 بشأن الضوابط والقواعد الواجبة على كل الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة.

ولفتت إلى أن الملتقى يتضمن استعراضا لدور إدارة الدعم الفني بالديوان وطبيعة عملها وأهدافها ودورها الحيوي في قطاع الرقابة المسبقة، وسبل التعاون المشترك مع الجهات المشمولة بالرقابة لتحقيق الرقابة الفعالة على المال العام.