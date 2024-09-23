ديوان الخدمة يرشح 556 مواطنا للعمل بوظيفة معلم لدى التربية
التاريخ
9/23/2024 7:22:57 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح دفعة جديدة من حملة التخصصات التربوية والبالغ عددهم 556 مواطنا ومواطنة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي، وذلك للعمل بوظيفة «معلم» بوزارة التربية. ودعا «الديوان» المرشحين الى مراجعة وزارة التربية
مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الخدمة المدنية.
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