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وزير الإعلام بحث مع الكويتية أهمية دورها لدعم القطاع السياحي بالكويت

9/23/2024 7:22:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان، أهمية عمل الشركة والخدمات التي تقدمها في دعم القطاع السياحي بالكويت وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الخطوط الجوية الكويتية والوزارة من خلال تبادل الخدمات الخاصة بقطاع السياحة ومناقشة أهم المشاريع المستقبلية بين الجهتين، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية الكابتن أحمد الكريباني، ووفد من الشركة.
وفي هذا السياق، أكد الفقعان في تصريح صحافي عقب اللقاء، على أن «الكويتية» دائما ما تحظى بدعم ورعاية تامة من وزارة الاعلام في كل أنشطتها وفعالياتها لاسيما في داخل أو خارج دولة الكويت، الامر الذي جعلها شريكا أساسيا في نجاحات الخطوط الجوية الكويتية المتتالية وساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المنشودة.
وقال الفقعان: «انه تمت مناقشة سبل التعاون المشترك بين الخطوط الجوية الكويتية ووزارة الاعلام والثقافة في عدة مجالات هامة، أبرزها المشاركة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) التي تستضيفها الكويت في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى مشاركة دولة الكويت في اكسبو 2025 أوساكا اليابان، والعمل على الترويج لمنصة 51 الرقمية وتحميلها على شاشات طائرات الخطوط الجوية الكويتية ضمن البرامج الترفيهية على متن الرحلات».
وثمن الفقعان دور الوزارة الحيوي في دعم وتحسين القطاعات المختلفة الخاصة بالمحتوى الإعلامي في البلاد، بجانب تشجيع الكوادر الشبابية على الابتكار والتطور، إضافة إلى تطوير السياحة في دولة الكويت، داعيا المولى عز وجل بأن تستمر هذه الإنجازات بما يدعم مصلحة البلاد ويساهم في ازدهارها.
وأضاف انه تم الاتفاق على تشكيل فريق يجمع بين الخطوط الجوية الكويتية ووزارة الإعلام والثقافة لوضع آلية بناء الخطط اللازمة وتنفيذ المشاريع لما يعود بالفائدة على الكويت.

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