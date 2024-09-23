وزير الإعلام بحث مع الكويتية أهمية دورها لدعم القطاع السياحي بالكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بحث وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان، أهمية عمل الشركة والخدمات التي تقدمها في دعم القطاع السياحي بالكويت وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الخطوط الجوية الكويتية والوزارة من خلال تبادل الخدمات الخاصة بقطاع السياحة ومناقشة أهم المشاريع المستقبلية بين الجهتين، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية الكابتن أحمد الكريباني، ووفد من الشركة.
وفي هذا السياق، أكد الفقعان في تصريح صحافي عقب اللقاء، على أن «الكويتية» دائما ما تحظى بدعم ورعاية تامة من وزارة الاعلام في كل أنشطتها وفعالياتها لاسيما في داخل أو خارج دولة الكويت، الامر الذي جعلها شريكا أساسيا في نجاحات الخطوط الجوية الكويتية المتتالية وساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المنشودة.
وقال الفقعان: «انه تمت مناقشة سبل التعاون المشترك بين الخطوط الجوية الكويتية ووزارة الاعلام والثقافة في عدة مجالات هامة، أبرزها المشاركة في بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26) التي تستضيفها الكويت في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى مشاركة دولة الكويت في اكسبو 2025 أوساكا اليابان، والعمل على الترويج لمنصة 51 الرقمية وتحميلها على شاشات طائرات الخطوط الجوية الكويتية ضمن البرامج الترفيهية على متن الرحلات».
وثمن الفقعان دور الوزارة الحيوي في دعم وتحسين القطاعات المختلفة الخاصة بالمحتوى الإعلامي في البلاد، بجانب تشجيع الكوادر الشبابية على الابتكار والتطور، إضافة إلى تطوير السياحة في دولة الكويت، داعيا المولى عز وجل بأن تستمر هذه الإنجازات بما يدعم مصلحة البلاد ويساهم في ازدهارها.
وأضاف انه تم الاتفاق على تشكيل فريق يجمع بين الخطوط الجوية الكويتية ووزارة الإعلام والثقافة لوضع آلية بناء الخطط اللازمة وتنفيذ المشاريع لما يعود بالفائدة على الكويت.
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