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وزيرة الشؤون ضرورة الاستماع لمقترحات ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم

9/23/2024 7:22:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة على أهمية الاستماع إلى مقترحات ذوي الإعاقة وذويهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم بما يتماشى مع التشريعات والقوانين النافذة لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
جاء ذلك في بيان صحافي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعد اجتماع الوزيرة مع ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم حيث استمعت إلى همومهم ومشاكلهم واقتراحاتهم.
وأكدت الحويلة خلال اللقاء حرصها على تسهيل كافة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على إيجاد حلول فعالة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وذكر البيان أن الوزيرة قامت كذلك بجولة تفقدية للصالة رقم 2 بمبنى الهيئة الرئيسي وذلك للاطمئنان على سير العمل وتلبية احتياجات المراجعين تزامنا مع اليوم الأول من الفترة الاستثنائية لفتح الملف التعليمي التي تستمر حتى يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2024.

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