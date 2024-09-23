وزيرة الشؤون ضرورة الاستماع لمقترحات ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
شددت وزيرة
الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة على أهمية الاستماع إلى مقترحات ذوي الإعاقة وذويهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم بما يتماشى مع التشريعات والقوانين النافذة لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
جاء ذلك في بيان صحافي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعد اجتماع الوزيرة مع ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم حيث استمعت إلى همومهم ومشاكلهم واقتراحاتهم.
وأكدت الحويلة خلال اللقاء حرصها على تسهيل كافة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على إيجاد حلول فعالة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وذكر البيان أن الوزيرة قامت كذلك بجولة تفقدية للصالة رقم 2 بمبنى الهيئة الرئيسي وذلك للاطمئنان على سير العمل وتلبية احتياجات المراجعين تزامنا مع اليوم الأول من الفترة الاستثنائية لفتح الملف التعليمي التي تستمر حتى يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2024.
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