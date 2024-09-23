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التربية 71 مليون دينار مكافآت الممتازة للعام 2024/2023

9/23/2024 7:22:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
رصدت وزارة التربية ما يقارب 71 مليون دينار مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين من معلمين ومعلمات وإداريين، وذلك للعام الدراسي
2023/ 2024م. وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم إيداع المكافآت بحسابات المستحقين من المعلمين والمعلمات والإداريين العاملين في المدارس، مشيرة إلى أن أولى المناطق التعليمية التي سيتم إيداع المكافآت في حسابات معلميها هي منطقة مبارك الكبير التعليمية.

وأوضحت أن العاملين في القطاعين الإداري والمالي يبذلون جهودا مكثفة لإنهاء إجراءات التدقيق والمراجعة على كل الأسماء المستحقة من مختلف المناطق التعليمية، لافتة إلى أن الصرف سيكون تباعا لكل منطقة، وفور الانتهاء من عملية المراجعة.

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