التربية 71 مليون دينار مكافآت الممتازة للعام 2024/2023

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
رصدت وزارة التربية ما يقارب 71 مليون دينار مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين من معلمين ومعلمات وإداريين، وذلك للعام الدراسي
2023/ 2024م. وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم إيداع المكافآت بحسابات المستحقين من المعلمين والمعلمات والإداريين العاملين في المدارس، مشيرة إلى أن أولى المناطق التعليمية التي سيتم إيداع المكافآت في حسابات معلميها هي منطقة مبارك الكبير التعليمية.
وأوضحت أن العاملين في القطاعين الإداري والمالي يبذلون جهودا مكثفة لإنهاء إجراءات التدقيق والمراجعة على كل الأسماء المستحقة من مختلف المناطق التعليمية، لافتة إلى أن الصرف سيكون تباعا لكل منطقة، وفور الانتهاء من عملية المراجعة.
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