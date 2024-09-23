أمين عام مجلس التعاون تنسيق الجهود الخليجية تجاه الملفات الإقليمية

مباحثات وزراء الخارجية شملت المواضيع المتعلقة بالعلاقات الإستراتيجية والحوار بين دول المجلس والتكتلات العالمية



شارك الخارجية عبدالله اليحيا في أعمال الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أطر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس للتحضير للاجتماعات الوزارية التي ستعقد مع عدد من وزراء خارجية الدول والتكتلات الدولية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون يهدف إلى تنسيق جهود دول المجلس تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء عقب انتهاء أعمال الاجتماع التنسيقي الذي عقد على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وأوضح البديوي أن الهدف من هذا الاجتماع هو تنسيق الجهود والأدوار للقاءات التي ستعقد بين دول المجلس وعدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأضاف البديوي أن الاجتماع ناقش أيضا عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية كما تبادل الأطراف وجهات النظر بشأن المواضيع المتعلقة بالعلاقات الاستراتيجية والحوار بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، فضلا عن استعراض المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون أصبحت تؤدي دورا مهما وحيويا في منظومة الأمم المتحدة التي تعتمد بشكل كبير على جهود ومبادرات دول المجلس المتعددة سواء المبادرات الإقليمية أو الدولية، مما جعلها شريكا أساسيا تحرص العديد من الدول والمنظمات الدولية على تعزيز تعاونها معه وتأسيس شراكات استراتيجية تمتد إلى مختلف المجالات.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس تعمل باستمرار على توسيع نطاق علاقاتها الدولية وتطويرها لتحقيق مصالح مشتركة تعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية من جانب ومن أجل ضمان الأمن والسلم الدوليين من جانب آخر.

وترأس الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وهو رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري

من جانب آخر، شارك وزير الخارجية عبدالله اليحيا في حفل عشاء العمل الوزاري التاسع عشر حول السلام في الشرق الأوسط والذي أقيم بدعوة مشتركة من قبل كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس معهد السلام الدولي الأمير زيد بن رعد الحسين ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأقيم الحفل في مقر معهد السلام الدولي (IPI) في إطار انعقاد أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك.

وتم خلال عشاء العمل مناقشة مجمل القضايا والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والتطورات الراهنة في قطاع غزة.

كما تبادل وزراء خارجية الدول المشاركة في هذه المناسبة الرؤى والأفكار حول أطر مواجهة التهديدات التي تحيط المنطقة ومناقشة التحركات الدولية في هذا الإطار وبحث السبل الكفيلة بإحلال الأمن والسلام في المنطقة.