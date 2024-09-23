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المالية لا ضرائب على الرواتب والسلع والتذاكر

9/23/2024 7:22:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نفت وزارة المالية جملة وتفصيلا ما يتم تداوله بشأن فرض أنواع من الضرائب بنسب متفاوتة على الرواتب والسلع والتذاكر والخدمات غير الأساسية والترفيهية. جاء ذلك في توضيح رسمي بشأن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن فرض 2.5% ضريبة دخل مباشرة استقطاع من الراتب، و1% ضريبة قيمة مضافة للسلع والخدمات الأساسية VAT باستثناء التموينية، و2% ضريبة قيمة مضافة لتذاكر السفر والسلع والخدمات غير الأساسية والترفيهية، إلى جانب إثراء الثقافة الضريبية في المدارس والهيكل التنظيمي للإدارة الضريبية.
وقالت الوزارة في توضيحها ان إثراء الثقافة الضريبية في المدارس يعتبر من البرامج الثقافية التي تدخل ضمن اختصاصات قسم الإعلام الضريبي بالإدارة الضريبية بوزارة المالية، حيث تم تطبيق هذا البرنامج منذ عام 2005 بالتنسيق مع وزارة التربية لنشر الثقافة الضريبية والمالية بين طلبة وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية ضمن الشراكة والتعاون مع مؤسسات الدولة.
وأوضحت الوزارة أن الهيكل التنظيمــي المتـداول للإدارة الضريبية هو الهيكل المعتمد وفقا للقرار الإداري رقم 404 لسنة 2003، حيث تقوم الإدارة بتطبيق القوانين الضريبية على الشركات الأجنبية والكويتية الخاضعة لتلك القوانين.

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