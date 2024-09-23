المالية لا ضرائب على الرواتب والسلع والتذاكر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نفت وزارة المالية جملة وتفصيلا ما يتم تداوله بشأن فرض أنواع من الضرائب بنسب متفاوتة على الرواتب والسلع والتذاكر والخدمات غير الأساسية والترفيهية. جاء ذلك في توضيح رسمي بشأن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي
عن فرض 2.5% ضريبة دخل
مباشرة استقطاع من الراتب، و1% ضريبة قيمة مضافة للسلع والخدمات الأساسية VAT باستثناء التموينية، و2% ضريبة قيمة مضافة لتذاكر السفر والسلع والخدمات غير الأساسية والترفيهية، إلى جانب إثراء الثقافة الضريبية في المدارس والهيكل التنظيمي للإدارة الضريبية.
وقالت الوزارة في توضيحها ان إثراء الثقافة الضريبية في المدارس يعتبر من البرامج الثقافية التي تدخل ضمن اختصاصات قسم الإعلام الضريبي بالإدارة الضريبية بوزارة المالية، حيث تم تطبيق هذا البرنامج منذ عام 2005 بالتنسيق مع وزارة التربية لنشر الثقافة الضريبية والمالية بين طلبة وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية ضمن الشراكة والتعاون مع مؤسسات الدولة.
وأوضحت الوزارة أن الهيكل التنظيمــي المتـداول للإدارة الضريبية هو الهيكل المعتمد وفقا للقرار الإداري رقم 404 لسنة 2003، حيث تقوم الإدارة بتطبيق القوانين الضريبية على الشركات الأجنبية والكويتية الخاضعة لتلك القوانين.
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