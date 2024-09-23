سالم النواف جاهزية تامة لرجال الأمن لتأمين القمة الخليجية

MENAFN - Al-Anbaa) ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف أمس الاثنين اجتماعا مع قادة القيادات وأمار الوحدات في غرفة اتخاذ القرار لبحث الاستعدادات الأمنية واللوجستية لأعمال الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيعقد في الكويت في شهر ديسمبر المقبل.وفي بداية الاجتماع، رحب الفريق الشيخ سالم النواف بالحضور، ونقل لهم تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على جهودهم المتواصلة في ترسيخ ركائز الأمن في البلاد.وناقش الاجتماع التجهيزات والاستعدادات الأمنية والمرورية واللوجستية لاستقبال رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي والخطط الرئيسية وآلية الانتشار الأمني في جميع المحافظات أثناء وبعد انعقاد القمة وآلية التنسيق بين القطاعات العسكرية المشاركة في عملية التأمين.

وأشار الفريق النواف إلى ضرورة تعاون جميع الأجهزة الأمنية المشاركة في عمليات التأمين لأداء المهام المطلوبة منها بكل دقة وإتقان، مشددا على ضرورة الجاهزية التامة لرجال الأمن ومتابعة القيادات الأمنية، كل في اختصاصه، وتوفير جميع الإمكانات لرجال الأمن للقيام بعملهم على أكمل وجه، معربا عن ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها، مؤكدا أن نجاح العمل وتحقيق الأهداف المرجوة ينطلقان من التعاون والعمل بروح الفريق الواحد.