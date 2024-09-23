سالم النواف جاهزية تامة لرجال الأمن لتأمين القمة الخليجية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف أمس الاثنين اجتماعا مع قادة القيادات وأمار الوحدات في غرفة اتخاذ القرار لبحث الاستعدادات الأمنية واللوجستية لأعمال الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي سيعقد في الكويت في شهر ديسمبر المقبل.
وفي بداية الاجتماع، رحب الفريق الشيخ سالم النواف بالحضور، ونقل لهم تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على جهودهم المتواصلة في ترسيخ ركائز الأمن في البلاد.
وناقش الاجتماع التجهيزات والاستعدادات الأمنية والمرورية واللوجستية لاستقبال رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي والخطط الرئيسية وآلية الانتشار الأمني في جميع المحافظات أثناء وبعد انعقاد القمة وآلية التنسيق بين القطاعات العسكرية المشاركة في عملية التأمين.
وأشار الفريق النواف إلى ضرورة تعاون جميع الأجهزة الأمنية المشاركة في عمليات التأمين لأداء المهام المطلوبة منها بكل دقة وإتقان، مشددا على ضرورة الجاهزية التامة لرجال الأمن ومتابعة القيادات الأمنية، كل في اختصاصه، وتوفير جميع الإمكانات لرجال الأمن للقيام بعملهم على أكمل وجه، معربا عن ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها، مؤكدا أن نجاح العمل وتحقيق الأهداف المرجوة ينطلقان من التعاون والعمل بروح الفريق الواحد.
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