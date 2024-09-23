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إعادة النظر بمزايا المكلف برعاية معاق

9/23/2024 7:22:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن هناك توجها لإعادة النظر في جميع الشروط والضوابط الخاصة بمنح المزايا للمكلف بالرعاية، لمعالجة الخلل الحاصل في صرف المزايا، الذي يفسح المجال لاستغلال ذوي الإعاقة، لافتة إلى أنه من الواجب معالجتها، لأنها تعتبر ميزانية كبيرة تستنزف الميزانية المخصصة لذوي الإعاقة مع إعادة تنظيمها وضبطها وحصر صرفها للمستحقين فعليا وبعيدا عن الاستغلال، موضحة أن حالات الإعاقة الشديدة لها وضع خاص عن الفئات الأخرى.
وذكرت المصادر أن القانون منح المكلف بالرعاية كثيرا من المزايا المالية وغيرها من أجل رعاية ذوي الإعاقة وليس لتركهم منفردين أو مع الخدم، ولكي لا يغادر المكلف البلاد فترة طويلة، وأن تفعيل المادة الخاصة بغياب المكلف بالرعاية جاء حفاظا على حقوق ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن التعميم الذي أصدرته وزارة الشؤون بإلزام المكلف بالرعاية عدم مغادرة البلاد لأكثر من 45 يوما دون المعاق هو مادة موجودة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وتم تفعيلها، موضحة أنه يحق للمعاق نفسه أو المكلف بالرعاية السفر لمدة أطول (لعلاج أو دورة أوغيرهما) بشرط تقديم السبب رسميا، إذ إن هناك لجانا متخصصة مهمتها التسهيل على أصحاب الإعاقة وأولياء أمورهم، وتلك اللجان موجودة لخدمة المعاق.

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