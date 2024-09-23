إعادة النظر بمزايا المكلف برعاية معاق

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن هناك توجها لإعادة النظر في جميع الشروط والضوابط الخاصة بمنح المزايا للمكلف بالرعاية، لمعالجة الخلل الحاصل في صرف المزايا، الذي يفسح المجال لاستغلال ذوي الإعاقة، لافتة إلى أنه من الواجب معالجتها، لأنها تعتبر ميزانية كبيرة تستنزف الميزانية المخصصة لذوي الإعاقة مع إعادة تنظيمها وضبطها وحصر صرفها للمستحقين فعليا وبعيدا عن الاستغلال، موضحة أن حالات الإعاقة الشديدة لها وضع خاص عن الفئات الأخرى.
وذكرت المصادر أن القانون منح المكلف بالرعاية كثيرا من المزايا المالية وغيرها من أجل رعاية ذوي الإعاقة وليس لتركهم منفردين أو مع الخدم، ولكي لا يغادر المكلف البلاد فترة طويلة، وأن تفعيل المادة الخاصة بغياب المكلف بالرعاية جاء حفاظا على حقوق ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن التعميم الذي أصدرته وزارة الشؤون بإلزام المكلف بالرعاية عدم مغادرة البلاد لأكثر من 45 يوما دون المعاق هو مادة موجودة في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وتم تفعيلها، موضحة أنه يحق للمعاق نفسه أو المكلف بالرعاية السفر لمدة أطول (لعلاج أو دورة أوغيرهما) بشرط تقديم السبب رسميا، إذ إن هناك لجانا متخصصة مهمتها التسهيل على أصحاب الإعاقة وأولياء أمورهم، وتلك اللجان موجودة لخدمة المعاق.
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