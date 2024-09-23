قرعة كأس رئيس الدولة لكرة القدم اليوم

تستضيف العاصمة أبوظبي، في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، الثلاثاء، حفل سحب قرعة دور الستة عشر لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الكروي الحالي 2025-2024، والتي يجريها اتحاد الإمارات بمقر سبيس 42 آرينا بشاطئ الراحة.

وتسعى الأندية المشاركة في البطولة إلى المضي قدماً نحو نيل اللقب الأغلى ورفع الكأس التي تحمل اسماً غالياً على القلوب.

وتقام مراسم سحب القرعة بمشاركة 16 فريقاً، منها 14 فريقاً من أندية المحترفين وهي: الوصل الذي يطمح إلى الدفاع عن لقبه الذي أحرزه الموسم الماضي، شباب الأهلي، العين، الشارقة، الجزيرة، النصر، الوحدة، عجمان، بني ياس، البطائح، كلباء، خورفكان، دبا الحصن، العروبة، وينضم إليهما الفريقان المتأهلان من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى.

وينتظر أن تستمر المسابقة من دون تعديلات كما الحال من الموسم الماضي، حيث تلعب البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في جميع الأدوار، على أن يتحدد خلال مراسم القرعة الملاعب التي تستضيف المباريات.

ويتشارك فريقا شباب الأهلي والشارقة في الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بكأس رئيس الدولة بـ10 ألقاب لكل فريق، ويأتي العين ثالثاً من حيث عدد مرات التتويج بـ7 ألقاب، و4 مرات للنصر، وأحرز الوصل اللقب 3 مرات آخرها الموسم الماضي بعد فوزه في النهائي على النصر برباعية نظيفة، وتوج الجزيرة باللقب الغالي 3 مرات، ومرتين للوحدة، فيما توج بالكأس مرة واحدة أندية الإمارات وبني ياس والشعب وعجمان.