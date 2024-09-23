سباق «أبو الأبيض» للمحامل الشراعية 60 قدماً ينطلق 5 أكتوبر

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية يوم 5 أكتوبر المقبل، سباق ((أبو الأبيض)) للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وأعلن النادي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق عبر الموقع الإلكتروني للنادي، وتم رصد جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى.

وانتهى فريق العمل بالنادي من وضع التصور العام بتفاصيله لإقامة سباق أبو الأبيض، والذي يتضمن تنفيذ الترتيبات الخاصة بعمليات تسجيل المحامل، وتزويد المشاركين باللوائح والقوانين الخاصة بالسباق مع التعديلات التي أدخلت وتم اعتمادها، ونفذت في السباقات الماضية، وسجلت نجاحاً كبيراً، ووجدت الإشادة من المشاركين، وكذلك الوقوف على الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان توفير كل التسهيلات الممكنة للمشاركين.

وتشهد سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وهي الأعلى بين الفئات الأخرى مشاركة كبيرة، حيث يحرص الملاك والنواخذة والبحارة على التواجد في منافساتها والمساهمة في نجاح الملاحم التراثية والبطولية التي ترسمها، وهي تنقل صورة متكاملة لإرث الأجداد والآباء إلى الأجيال، والمنافسة على جوائزها القيمة.

من جانبه، ثمن أحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، دعم القيادة الرشيدة لكافة الأنشطة والفعاليات التراثية التي ترسخ ثقافة الحفاظ على التراث بشكل عام، والتراث البحري الإماراتي الأصيل على وجه الخصوص.

وأنشطة وفعاليات نادي أبوظبي للرياضات البحرية لتعزيز حضوره في كل المناسبات، وتوجه بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على رعايته الكريمة للسباق، والتي تمنح المشاركين الدافع الكبير لتقديم أفضل ما لديهم من أداء على متن المحامل، والمنظمين بتوفير ترتيبات بأعلى المعايير والجودة التنظيمية، والمتابعين الحرص على التواجد ضمن منظومة الحدث.

وأضاف: يشهد ((سباق أبو الأبيض)) دائماً مشاركة كبيرة من المحامل، وهذا دليل على مكانته، ويستقطب أكثر من 100 محمل، لتقديم فنون الإبحار بهذه الفئة، بما يشعل المنافسة من أجل التتويج باللقب، والتواجد في المراكز المتقدمة، في ظل الجوائز القيمة التي رصدت لأصحاب المراكز الأولى والمشاركين.

وأشاد الرميثي، بتجاوب والتزام الملاك والنواخذة مع فرق تنظيم السباقات التي يديرها النادي في كل المراحل، والتي تبدأ بالتسجيل وحتى التتويج، مشيراً إلى أن هذا التعاون، يمثل خطوة مهمة على طريق نجاح كل الأنشطة والفعاليات والسباقات التي ينظمها ويشرف عليها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الذي يدعم جهود الحفاظ على التراث البحري من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات تعزز هذه الجهود.