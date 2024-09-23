«دبي الرياضية» تزين شاشاتها بتشكيلة برامج نوعية

تشكيلة متنوعة من البرامج المباشرة والتحليلية، تزين شاشات قنوات دبي الرياضية، التابعة لـ ((دبي للإعلام))، بعضها يبث للمرة الأولى، وأخرى تطل عبر مواسم متجددة، بعد أن نالت متابعة واسعة.

وحققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، لتعكس حجم الجهود التي تبذلها ((دبي للإعلام)) للارتقاء بالإعلام الرياضي، وتلبية احتياجات الجمهور وتطلعاته، وتجسد حرصها على إبقاء عشاق الألعاب الرياضية على اطلاع دائم على أبرز ما يشهده الموسم 2024 – 2025، من منافسات وفعاليات وأحداث مختلفة.

وعبر حلقاته، وما تتضمنه من فقرات مختلفة، يواصل برنامج ((استاد الدوري))، نبض الملاعب المحلية، ومواكبة وقائع منافسات دوري أدنوك للمحترفين، الذي يستمر حتى نهاية مايو 2025، حيث يمثل البرنامج الذي تتناوب على تقديمه نخبة من مذيعي ((دبي الرياضية)).

ومن بينهم محمد الجاسم، ومشعل القحطاني، وعبد العزيز محمد، استوديو للتحليل الفني الخاص بمباريات دوري أدنوك للمحترفين، يستضيف كوكبة من أبرز النجوم الذين سبق لهم على مدار السنوات الماضية الدفاع عن ألوان فرق الدوري.

كما يتضمن البرنامج مجموعة من الحوارات والمقابلات الرياضية المميزة، مع الطواقم الإدارية والفنية والطبية للفرق المشاركة، بهدف الإضاءة على مستويات أداء اللاعبين، ونقاط قوتهم وضعفهم في المباريات، إضافة إلى بث مجموعة من الرسائل الإخبارية والتقارير الميدانية التي تستعرض استعدادات الأندية لمنافسات الدوري، ما يسهم في تمكين عشاق الكرة المستديرة من متابعة تفاصيل الدوري، وفتح آفاق جديدة أمام كرة القدم الإماراتية.

ضمن متابعتها لمجريات دوري أدنوك للمحترفين، الذي يحظى بحضور لافت على الساحة الرياضية المحلية والإقليمية، تعرض قنوات دبي الرياضية برنامج ((سكاوتينغ)) الأسبوعي، وتقدم فيه تقييماً لأداء دوري أدنوك للمحترفين، وبقية المسابقات الكروية، مع التركيز على الجوانب التحليلية لنتائج المباريات.

كما يستعرض البرنامج، عبر فقراته، الحالة الفنية للاعبين والفرق المتنافسة في الدوري، باستخدام تقنيات الغرافيك المدعوم بالأرقام والإحصاءات، بهدف تقديم صورة واضحة عن الأداء العام للموسم الجديد من الدوري، الذي يعتبر من أهم الأحداث الرياضية التي تشهدها دولة الإمارات.

في حين خصصت قنوات دبي الرياضية برنامج ((الملعب))، ليكون الاستوديو المصاحب لمباريات بطولتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومباريات منتخبنا الوطني، حيث يتيح ((الملعب)) لعشاق المستديرة، فرصة متابعة استعدادات فرقهم المفضلة، وفهم استراتيجيات اللعب.

والتحضيرات للموسم الكروي الجديد، عبر سلسلة من اللقاءات الحصرية، مع نخبة من أبرز المحللين والخبراء الفنيين والمدربين واللاعبين، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج الذي يبدأ عرضه قبل نصف ساعة من موعد انطلاق المباريات، من فقرات إخبارية وتقارير ميدانية، تعكس استعدادات الفرق وتدريباتها المختلفة، ما يسهم في تعزيز مستويات تفاعل الجمهور وحماسهم وترقبهم للمباريات.

ضوء

عبر برنامج ((كأس ألمانيا))، تواكب ((دبي الرياضية))، الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرم القدم، حيث يسلط البرنامج الضوء على تفاصيل الدوري الألماني، وأبرز الوجوه الجديدة التي انضمت إليه، حيث ستكون ((دبي الرياضية)) حاضرة في مختلف ملاعب البوندسليغا، لنقل المباريات التي تتسم بالتشويق والإثارة.

في المقابل، يمضي برنامج ((الجماهير))، في دروب النجاح والاحتفاء بموسمه الـ 20، مؤكداً مكانته في قلوب متابعيه، حيث يُعد البرنامج الذي يقدمه الإعلامي حسن حبيب، مساحة حرة وواسعة، لا تحكمها الخطوط الحمراء، وعبر فقراته، يتيح حبيب المجال أمام الجمهور للتعبير عن وجهات نظره في العديد من القضايا التي تشهدها الساحة الرياضية المحلية.

كما تواصل ((دبي الرياضية)) في هذه الدورة، تلبية أذواق كافة فئات المجتمع، عبر برامج ((المراسلون)) و((الوقت إكسترا تايم)) و((صالات)) وغيرها.

تشكيلة

أشار عبد الرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية، إلى أن تشكيلة البرامج التي تعرضها ((دبي الرياضية))، تأتي تتويجاً للنجاحات التي حققتها ((دبي الرياضية)) طوال الفترة الماضية، وتمكنت خلالها من تغطية أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، وعرضها أمام الجمهور، وفقاً لأعلى معايير التميز والريادة العالمية.

وقال: حرصت ((دبي للإعلام))، عبر قنوات دبي الرياضية، على تقديم مجموعة من البرامج الرياضية المباشرة والمسجلة، إلى جانب المتابعات المختلفة الرامية إلى توفير تجربة مشاهدة رائدة للجمهور المحلي والإقليمي والعالمي، ما يعكس أهمية المحتوى الذي تقدمه ((دبي للإعلام))، عبر قنواتها الرياضية.

لافتاً إلى أن ((دبي للإعلام))، سخرت كافة إمكاناتها لإنتاج برامج نوعية تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت الجميلة للجمهور، على اختلاف أماكنهم داخل الإمارات وخارجها.

من جانبه، لفت حسن حبيب مدير قنوات دبي الرياضية، إلى أن مجموعة البرامج التي تعرضها القنوات، صممت بحرفية عالية، لتقديم تغطيات مميزة لكافة الفعاليات والمباريات التي تشهدها الإمارات والمنطقة. وقال: ((مع انطلاق الموسم الكروي 2024 – 2025، تقدم ((دبي الرياضية)) باقة من البرامج المهمة، التي تضع عشاق الكرة المستديرة في قلب الأحداث.

وتأخذهم مباشرة نحو الملاعب، من خلال ما تتضمنه من تغطيات وتقارير وتحليلات شاملة، تعكس شغف الجمهور المحلي بالرياضة، وتسهم في إثراء معارفهم، ليكونوا على دراية كاملة بكافة تفاصيل المنافسات، وما تشهده معسكرات الفرق والأندية من تدريبات واستعدادات مختلفة، منوهاً بأن طبيعة المحتوى الذي تقدمه هذه البرامج، يعكس مكانة ((دبي الرياضية))، وما تتمتع به من حضور لافت على الساحة)).