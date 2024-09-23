مباراتا نصف نهائي بطولة الوحدة الدولية للسلة اليوم

تقام اليوم الثلاثاء، مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة الوحدة الدولية لكرة السلة التي تستضيفها صالة ((مبادلة آرينا)) بأبوظبي.

وتنطلق المواجهة الأولى في نصف النهائي عند السادسة والنصف مساءً، وتجمع بين الحكمة اللبناني متصدر المجموعة الأولى والكويت الكويتي ثاني المجموعة الثانية، فيما يلتقي في المباراة الثانية، الاتحاد السكندري بطل مصر ومتصدر المجموعة الثانية مع الفتح الرباطي بطل المغرب وثاني المجموعة الأولى في الساعة التاسعة مساء.