مباراتا نصف نهائي بطولة الوحدة الدولية للسلة اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تقام اليوم الثلاثاء، مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة الوحدة الدولية لكرة السلة التي تستضيفها صالة ((مبادلة آرينا)) بأبوظبي.
وتنطلق المواجهة الأولى في نصف النهائي عند السادسة والنصف مساءً، وتجمع بين الحكمة اللبناني متصدر المجموعة الأولى والكويت الكويتي ثاني المجموعة الثانية، فيما يلتقي في المباراة الثانية، الاتحاد السكندري بطل مصر ومتصدر المجموعة الثانية مع الفتح الرباطي بطل المغرب وثاني المجموعة الأولى في الساعة التاسعة مساء.
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