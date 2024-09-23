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«الأبيض الشاب» يسحق «جزر شمال ماريانا» بـ 13 هدفاً

9/23/2024 7:15:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة، فوزاً كبيراً وقاسياً على نظيره منتخب جزر شمال ماريانا بنتيجة كبيرة 13 - 0، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا للشباب في الصين 2025.

ورفع منتخبنا رصيده إلى 6 نقاط،، فيما بقي رصيد منتخب جزر شمال ماريانا خالياً من النقاط. وتشهد التصفيات الآسيوية مشاركة 45 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات، ويتأهل منها إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

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