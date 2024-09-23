«الأبيض الشاب» يسحق «جزر شمال ماريانا» بـ 13 هدفاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة، فوزاً كبيراً وقاسياً على نظيره منتخب جزر شمال ماريانا بنتيجة كبيرة 13 - 0، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا للشباب في الصين 2025.
ورفع منتخبنا رصيده إلى 6 نقاط،، فيما بقي رصيد منتخب جزر شمال ماريانا خالياً من النقاط. وتشهد التصفيات الآسيوية مشاركة 45 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات، ويتأهل منها إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات حاصلة على المركز الثاني.
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