زكريا العوضي: الحراس يتحملون مسؤولية 4 أهداف

أشار الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، إلى ازدياد الحصيلة التهديفية للجولة الثالثة للنسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، بتسجيل 27 هدفاً في 6 مباريات، مقابل 21 هدفاً في 7 الموسم الماضي، وإلى أن هناك 8 أهداف سجلوا في الوقت المحتسب بدل الضائع، فيما تم تسجيل 14 هدفاً في الشوط الأول، و13 هدفاً في الشوط الثاني، من إجمالي أهداف الجولة، والتي يتحمل حراس المرمى مسؤولية 4 أهداف منها فقط.

وبيّن أن عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة، ليصبح الشارقة والوحدة، الأكثر محافظة على شباكهم، بواقع مرتين لكل منهما في الجولات الثلاث للدوري حتى الآن، وأوضح أن أغلب الأهداف سجلت من تمريرات عرضية، بواقع 9 أهداف، وسجل 6 أهداف من انفراد، و8 أهداف من تسديد مباشر، وهدفان من التسديد من خارج منطقة الجزاء، وهدف من كرة رأسية، وهدف وحيد من ركلة جزاء، وذلك في مباراة العروبة وخورفكان.

وقال الدكتور زكريا أحمد: أخطاء الحراس في تلك الجولة تركز في 10 أخطاء في ردة الفعل، ونوه بأنه مع نهاية 20 مباراة من عمر الدوري، تم تسجيل 73 هدفاً، وحافظ الحراس على نظافة شباكهم 7 مرات، وتصدر أحمد الحوسني حارس خورفكان، قائمة تصديات الحارس، بتصديه لـ 17 كرة.