نجاح التحكيم الأجنبي في ظهوره الأول.. و3 قرارات مؤثرة

ظهر قضاة الملاعب الأجانب في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد غيابهم عن الجولتين الأولى والثانية، ونجح الطاقم الألماني بقيادة حكم الساحة فيليكس زواير، في إدارة الوصل والنصر.

وكذلك الطاقم الهولندي بقيادة حكم الساحة داني ماكيلي، في إدارة مباراة شباب الأهلي والوحدة، ولم تشهد المباراتان أي قرارات مؤثرة، وكذلك الحال في مباراة بني ياس وعجمان، وأدارها حكم الساحة سلطان محمد صالح، وعاونه حكم الفيديو أحمد النقبي.

فيما شهدت مباراة العروبة وخورفكان، وأدارها حكم الساحة عمر محمد علي، تدخلاً إيجابياً من حكم الفيديو عيسى خليفة، لاحتساب ركلة جزاء لخورفكان في الدقيقة 9، في حين شهدت مباراة دبا الحصن والبطائح، قراراً مؤثراً بعدم طرد لاعب البطائح أحمد سليمان في الدقيقة 54، لوجود دهس على قدم لاعب دبا الحصن علي الأنصاري، وأدار تلك المباراة حكم الساحة أحمد سالم خلفان، وعاونه حكم الفيديو محمد عبيد خادم.

أما مباراة الشارقة والجزيرة، وأدارها حكم الساحة عادل النقبي، وعاونه حكم الفيديو سلطان عبد الرزاق، فشهدت قرارين مؤثرين، والقرار الأول عدم طرد ميلوني لاعب الشارقة في الدقيقة 16، رغم قيامه بلعبة خطيرة مشابهة للعبة التي طرد بسببها لاعب الجزيرة كيبانو في الدقيقة 11، والقرار الثاني عدم طرد علي خصيف حارس مرمى الجزيرة في الدقيقة 57، بعد عرقلته مهاجم الشارقة خارج منطقة الجزاء.