Tuesday, 24 September 2024 03:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجاح التحكيم الأجنبي في ظهوره الأول.. و3 قرارات مؤثرة

9/23/2024 7:15:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ظهر قضاة الملاعب الأجانب في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد غيابهم عن الجولتين الأولى والثانية، ونجح الطاقم الألماني بقيادة حكم الساحة فيليكس زواير، في إدارة مباراة الوصل والنصر.

وكذلك الطاقم الهولندي بقيادة حكم الساحة داني ماكيلي، في إدارة مباراة شباب الأهلي والوحدة، ولم تشهد المباراتان أي قرارات مؤثرة، وكذلك الحال في مباراة بني ياس وعجمان، وأدارها حكم الساحة سلطان محمد صالح، وعاونه حكم الفيديو أحمد النقبي.

فيما شهدت مباراة العروبة وخورفكان، وأدارها حكم الساحة عمر محمد علي، تدخلاً إيجابياً من حكم الفيديو عيسى خليفة، لاحتساب ركلة جزاء لخورفكان في الدقيقة 9، في حين شهدت مباراة دبا الحصن والبطائح، قراراً مؤثراً بعدم طرد لاعب البطائح أحمد سليمان في الدقيقة 54، لوجود دهس على قدم لاعب دبا الحصن علي الأنصاري، وأدار تلك المباراة حكم الساحة أحمد سالم خلفان، وعاونه حكم الفيديو محمد عبيد خادم.

أما مباراة الشارقة والجزيرة، وأدارها حكم الساحة عادل النقبي، وعاونه حكم الفيديو سلطان عبد الرزاق، فشهدت قرارين مؤثرين، والقرار الأول عدم طرد ميلوني لاعب الشارقة في الدقيقة 16، رغم قيامه بلعبة خطيرة مشابهة للعبة التي طرد بسببها لاعب الجزيرة كيبانو في الدقيقة 11، والقرار الثاني عدم طرد علي خصيف حارس مرمى الجزيرة في الدقيقة 57، بعد عرقلته مهاجم الشارقة خارج منطقة الجزاء.

MENAFN23092024000110011019ID1108706429

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث