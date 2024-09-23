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دبي لكرة السلة يهزم بطل الدوري الأدرياتيكي

9/23/2024 7:15:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لم يكن بإمكان فريق دبي لكرة السلة، أول فريق كرة سلة محترف في دبي، أن يحظى ببداية أفضل لموسمه الافتتاحي في الدوري الأدرياتيكي، حيث حصد أول فوز مستحق له ضد حامل اللقب، سرفينا زفيزدا أو ريد ستار، بحضور حشد غفير امتلأت به مدرجات كوكا كولا أرينا، مساء أول من أمس.

احتفل المشجعون من جميع أنحاء العالم، من مقيمين ومواطنين، بفريقهم المحلي حديث العهد، حيث صنع فريق دبي لكرة السلة التاريخ، بأن أصبح أول فريق إماراتي يلعب في الدوري الأدرياتيكي الأوروبي. وتفجرت مشاعر الحماسة والشغف لدى الجماهير وهم يدعمون فريقهم في أجواء حماسية قل نظيرها في افتتاح هذا الموسم المثير.

والذي استغرق التحضير له سنوات عدة. وقد أذهل فريق دبي لكرة السلة العالم أجمع بفوز مفاجئ بنتيجة 86 - 84 على فريق سرفينا زفيزدا ((ريد ستار)) المرشح بقوة لخطف الفوز.

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