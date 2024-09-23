شتيغن يخضع لجراحة في الركبة
التاريخ
9/23/2024 7:15:23 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
خسر برشلونة الإسباني جهود حارسه الدولي الألماني مارك أندري تير شتيغن، المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، وذلك لاضطراره إلى إجراء جراحة بسبب ((تمزق كامل)) في وتر الركبة، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني أمس.
وأصيب تير شتيغن في أواخر الشوط الأول من مباراة الأحد ضد فياريال (5 - 1) في الدوري الإسباني خلال ركلة ركنية لصاحب الأرض، ليخرج من الملعب على حمالة.
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