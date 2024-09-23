شتيغن يخضع لجراحة في الركبة

خسر برشلونة الإسباني جهود حارسه الدولي الألماني مارك أندري تير شتيغن، المتوقع غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، وذلك لاضطراره إلى إجراء جراحة بسبب ((تمزق كامل)) في وتر الركبة، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني أمس.

وأصيب تير شتيغن في أواخر الشوط الأول من الأحد ضد فياريال (5 - 1) في الإسباني خلال ركلة ركنية لصاحب الأرض، ليخرج من الملعب على حمالة.