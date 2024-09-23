جمعان: 17 هدفاً في 3 قمم لن تتكرر بعد الجولة 5

رأى فارس جمعان الجزيرة السابق، أن تسجيل 17 هدفاً أمر طبيعي في قمم الجولة الثالثة، لأن دوري أدنوك للمحترفين لا يزال في بدايته، واللاعبون لم يحققوا الانسجام الكامل، ومع تقدم الزمن بالمسابقة، سيتراجع المعدل التهديفي الأعلى، مع زيادة التركيز الدفاعي أكثر، بعد أن يدرك كل فريق موقعه من المنافسة في الدوري، وتوقع أن ينحصر الصراع على درع نسخة دوري موسم 2024 - 2025، بين أندية الشارقة، شباب الأهلي، الوصل والعين، مع وجود تأثير قوي من بعض الأندية على هذا التنافس الرباعي.

وقال: ((في بداية كل موسم، يكون هناك بعض الخلل في أداء بعض الأندية، خاصة على الصعيد الدفاعي، ما تسبب بالكثير من الأهداف التي رأيناها في مواجهات القمم الثلاث بالجولة الثالثة على غير المتوقع، إذ عادة ما تكون المواجهات بين أندية القمة، معقدة ومغلقة ونادرة الأهداف، والسر في غزارة الأهداف في الديربيات الكبرى، عدم اكتمال الانسجام بين اللاعبين.

وكذلك التعود على طريقة أسلوب المدرب، وسيختفي هذا الأمر تدريجياً مع تقدم عمر الدوري، وتحسن المنظومة الدفاعية لدى الكثير من الفرق، وأتوقع حدوث ذلك بداية من الجولة الخامسة أو السادسة)).

النفس الطويل

وأكد فارس جمعان، أن من الصعب الآن تحديد أقوى المرشحين للفوز بدرع الدوري هذا الموسم، وقال: ((الحكم صعب جداً بعد مرور 3 جولات فقط، وربما مع اقتراب الدور الأول من نهايته، سيزداد الأمر وضوحاً، وإن كان شباب الأهلي والوصل والعين والشارقة، كشفوا عن عزم قوي في المنافسة هذا الموسم.

وستكون هناك مطاردة من النصر، الذي يعاني من ضغوط غيابه الطويل عن منصة تتويج الدوري، بينما تأثر الجزيرة بتأخره في التعاقد مع لاعبيه الأجانب، وأتوقع منافسة الوحدة بقوة على لقبي كأس أبوظبي الإسلامي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ولكن سيكون من الصعب عليه المنافسة في الدوري، لأنها مسابقة تحتاج النفس الطويل، ووجود دكة بدلاء قوية)).

أما عن أبرز اللاعبين في الجولات الثلاث للدوري، قال لاعب الجزيرة السابق: ((النسخة الحالية من المسابقة، تشهد تواجد أسماء كبيرة من مختلف الجنسيات، ومنهم المصري محمد النني، الذي أعتبره مكسباً كبيراً للدوري، وهو لاعب متكامل داخل أو خارج الملعب، وكذلك علي مبخوت الذي أعاد اكتشاف نفسه بانتقاله إلى النصر.

وكان وجوده مؤثراً إيجابياً أمام الوصل حتى خروجه، كما لا يمكن نسيان عادل تاعرابت مع النصر، وسردار وبالا مع شباب الأهلي، وعمر خربين مع الوحدة، وجميعهم يقدمون كرة جميلة، ويساهمون بشكل فعال في انتصارات فرقهم، وعلي صالح قدم مع الوصل أداء رائعاً في الجولة الثالثة، ولكنه لم يظهر بشكل جيد في الجولتين الأولى والثانية)).

6 مباريات

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، شهدت 6 مباريات، بعد تأجيل لقاء كلباء والعين إلى موعد يحدد لاحقاً، وأسفرت تلك المباريات عن فوز الشارقة على ضيفه الجزيرة 4 - 0، ليصعد إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، وظل رصيد الجزيرة 3 نقاط، وتراجع إلى المركز العاشر.

كما صعد شباب الأهلي إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن الشارقة، بعد فوزه على ضيفه الوحدة 5-4، وتوقف رصيد الوحدة عند 6 نقاط، وتراجع إلى المركز الخامس، وفاز الوصل على ضيفه النصر 3 - 1، في ((ديربي بر دبي))، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، وصعد إلى المركز الثالث، وتوقف النصر عند 6 نقاط، وتراجع من الصدارة إلى المركز الرابع.

وحقق بني ياس فوزه الثاني هذا الموسم، وذلك على حساب عجمان بنتيجة 3 - 1، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، وتقدم إلى المركز السادس، وتراجع عجمان إلى المركز 12 دون نقاط، وفاز البطائح على دبا الحصن 2 - 1، ورفع رصيده إلى 4 نقاط، وتقدم إلى المركز الثامن، وتراجع دبا الحصن إلى المركز 13 قبل الأخير دون نقاط، وفاز خورفكان على العروبة 2 - 1.

وصعد إلى المركز التاسع برصيد 3 نقاط، وظل العروبة في المركز 14 الأخير دون نقاط، وبعد تأجيل لقاء كلباء والعين، تراجع العين إلى المركز السابع برصيد 4 نقاط، وتراجع كلباء إلى المركز 11 بنقطة واحدة.