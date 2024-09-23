«فريدة بي» بطلة كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

فازت الفرس ((فريدة بي)) بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في محطته الهولندية، التي أقيمت أول من أمس، في مضمار دوندخت العشبي، بمدينة لاهاي بمملكة هولندا، ضمن سلسلة سباقات النسخة الحادية والثلاثين من البطولة.

وحظيت سباقات الكأس الغالية بإشادات هولندية، وأصداء إعلامية وجماهيرية واسعة، بما يعكس مكانة الإمارات، وقيمة الحدث الذي يقام بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لرفعة شأن الخيل العربي الأصيل في كافة دول العالم، ودعم خطط اقتنائه وتربيته للحفاظ على مكانته الثرية ومسيرته الرائدة.

ونجحت الفرس ((فريدة بي)) المنحدرة من نسل ((المرتجز × هانيا دي إيه بنت مجد العرب))، للمالك والمدرب بيتر ديكرز وبقيادة الفارس فابيان ليفبفر، في تعزيز حضورها القوي خلال مجريات السباق بفوز مهم وحاسم، متجاوزة بفارق رقبة أقرب منافسيها ((لايتنج ثندر))، من نسل ((المرتجز × اوليا دو لوب بنت كربلاء))، الذي جاء ثانياً، فيما جاءت في المرتبة الثالثة ((الزرقاء دي إيه))، من نسل ((إيه إف البحر × شيفا دي إيه بنت عامر)).

وقطعت البطلة مسافة السباق الممتدة لـ 2150 متراً، في زمن 02:21.09 دقيقة، في ظل مشاركة مجموعة مميزة، تمثل نخبة الخيول العربية في هولندا وأوروبا، في السباق المخصص للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة.

وسجلت محطة هولندا نجاحات مهمة وإضافية لمسيرة الكأس الغالية، التي تجوب دول أوروبا والعالم، وذلك في ختام سباقاتها الأوروبية الـ 10، التي أقيمت في مضامير فرنسا، وإيطاليا، وبولندا، والسويد، وبلجيكا، وبريطانيا، وروسيا، وألمانيا، وتركيا، وهولندا، ما يؤكد التفاعل الكبير لملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم، مع سباقات الكأس الغالية.