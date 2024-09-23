النصر في المجموعة الأولى بدوري أبطال الخليج

وضعت قرعة بطولة دوري أبطال الخليج للأندية النصر في المجموعة الأولى إلى جانب دهوك العراقي، وظفار العماني، وأهلي صنعاء اليمني، وضمت المجموعة الثانية العربي القطري، والاتفاق السعودي، والرفاع البحريني، والقادسية الكويتي، وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 23 أكتوبر المقبل حتى 15 أبريل 2025.

وأقيمت مراسم القرعة في العاصمة القطرية الدوحة مساء أمس، وتم الكشف عن شعار البطولة ونظامها الجديد، حيث تقام المباريات في مراحلها الثلاث بنظام الذهاب والإياب، وتقام المرحلة الأولى بنظام دور المجموعات، ثم يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية (نصف النهائي)، وتقام المباراة النهائية (المرحلة الثالثة) بنظام الذهاب والإياب أيضاً.

تم توزيع الفرق المشاركة بين 4 مستويات، جاءت قطر والعراق في المستوى الأول، والسعودية والإمارات في المستوى الثاني، والبحرين وعمان في المستوى الثالث، واليمن والكويت في المستوى الرابع.

وخصص اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم حوافز وجوائز مالية للفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية في حلتها الجديدة، حيث سيحصل صاحب المركز الأول (البطل) على جائزة مالية قدرها ثلاثة ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على مليون دولار.

ويحصل أفضل لاعب في البطولة على جائزة قدرها خمسون ألف دولار، وجائزة أفضل حارس مرمى خمسون ألف دولار، إضافة إلى هداف البطولة الذي سيتحصل على جائزة قدرها خمسون ألف دولار أيضاً.

كما خصص اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مساهمة مالية للأندية المشاركة، حيث تم تخصيص مبلغ مالي قدره ثلاثمائة ألف دولار لكل نادٍ مشارك في البطولة، إضافة إلى مكافأة التأهل للدور نصف النهائي بمنح كل نادٍ مشارك مبلغاً مالياً قدره مئة ألف دولار.

وسيتم منح كل نادٍ مشارك مبلغاً مالياً قدره ثلاثون ألف دولار عن كل مباراة يلعبها خارج أرضه، إضافة إلى مكافأة الفوز في المباراة، التي تبلغ قيمتها ثلاثين ألف دولار عن كل مباراة يحقق فيها الفوز.