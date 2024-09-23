«الحصاد الصفري» لرياضة الإمارات في «أولمبياد وبارالمبياد باريس».. 5 أسباب و 5 حلول

خرجت الإمارات بحصاد صفري من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024 للمرة الأولى منذ ما يقرب عن ربع قرن (تحديداً منذ ((أولمبياد وبارالمبياد سيدني 2000)))، حيث اعتادت رياضتنا أن تحقق ميدالية واحدة على الأقل في الرياضات ((البارالمبية)) التي يبلغ حصادنا فيها 22 ميدالية ملونة قبل أن يتوقف العداد في باريس.

فيما يقتصر حصادنا على ميداليتين فقط في الألعاب الأولمبية على مدار 40 عاماً، الأولى كانت الميدالية الذهبية التي فاز بها الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم في أولمبياد أثينا 2004 في مسابقة الرماية، والثانية ميدالية برونزية تحققت بواسطة سيرجيو توما لاعب منتخبنا للجودو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

((البيان)) تفتح الملف المعقد، وتدق جرس الإنذار مبكراً استعداداً لدورة أولمبياد لوس أنجليس 2028 التي من المفترض أن تكون استثنائية ومختلفة عن سابقاتها لأنها ستعود بنا إلى ذاكرة المشاركة الأولى لرياضة الإمارات في تاريخها بدورة الألعاب الأولمبية في أولمبياد لوس أنجليس 1984 التي شكلت حدثاً تاريخياً لا يمكن أن يُنسى، وبعد أكثر من 4 عقود من المشاركة الأولى يتوجب أن تتغير الكثير من الأمور، لا سيما على صعيد النتائج ولا يكون التواجد من أجل المشاركة فقط.

هناك مجموعة من الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة، في مقدمتها ما هي أسباب هذه الإخفاقات المتكررة؟ وما هي مواطن الخلل والثغرات التي يتوجب علينا تداركها مستقبلاً؟ وأين الخطط والبرامج المستقبلية؟

ومن خلال هذا الملف توصلت ((البيان)) إلى تحديد 5 أسباب رئيسة تقف وراء الحصاد الصفري لرياضة الإمارات. أولاً، غياب الموازنات الثابتة للإعداد الأولمبي لمدة 4 سنوات متتالية، ثانياً التفرغ الرياضي الذي أصبح مشكلة أزلية بلا حل.

وثالثاً اللوائح والقرارات القديمة التي لا تواكب التطور الرياضي ومنها ما يعيق الاتحادات عن التعاقد مع مدربين أصحاب كفاءة عالية بسبب سقف الرواتب، ورابعاً قلة الاحتكاك والمشاركات الخارجية، وخامساً ضعف المسابقات المحلية وبرامج الإعداد وقلة المواهب في الألعاب الفردية .

والذي نتج عنه تقدم عمر اللاعبين، خصوصاً في الألعاب البارالمبية، وبناء على ذلك قدمت ((البيان)) بعض المقترحات لتصحيح المسار استعداداً لأولمبياد 2028، منها تقييم موضوعي لنتائج رياضيينا في أولمبياد باريس لتحديد مواطن الخلل، وضبط الحلول وتخصيص موازنات ثابتة للإعداد الأولمبي وفصلها عن الميزانيات العامة للاتحادات، وتعزيز برامج اكتشاف المواهب في الألعاب الفردية، وتعديل اللوائح وضبط سقف رواتب جديد للمدربين، وحل مشكلة عدم التفرغ الرياضي، وتكثيف المشاركات الخارجية.

برنامج احترافي

وأكد ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، أن التجهيز للأولمبياد يتطلب فترة زمنية لا تقل عن 4 سنوات عمل وفقاً لبرنامج احترافي عالي المستوى وجهود مضاعفة من جميع الأطراف وليس الرياضيين فقط.

ودعا التميمي إلى ضرورة تخصيص موازنات قارة للإعداد الأولمبي وفصلها عن الميزانيات العامة للاتحادات وتعزيز التعاون بين الاتحادات المعنية واللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة، كما دعا إلى ضرورة منح دور أكبر لإدارة مراكز النخبة التابعة للهيئة وتعاونها المباشر مع الاتحادات لإظهار النتائج في المستقبل، مشيراً إلى أن رياضة النخبة تختلف كثيراً عن إدارة الموهوبين.

وأوضح التميمي أن لاعبي النخبة أو ما يطلق عليهم لاعبو الأداء العالي في مخت لف دول العالم يحظون بمعاملة خاصة وبإشراف مباشر من اللجنة الأولمبية، مشيراً إلى أن هؤلاء اللاعبين يخضعون لبرنامج تدريب عالي الاحترافية للوصول إلى الأولمبياد وتحقيق النتائج المطلوبة، وقال: من المفترض أن نحذو حذو هذه النماذج، وتخصيص ميزانية للاعبي النخبة يتم تفعيلها بشكل أفضل وبتنسيق مباشر مع الاتحادات.

وأضاف: أتمنى أن يكون أولمبياد باريس درساً لنا جميعاً، الاتحادات والهيئة واللجنة الأولمبية، وأن العمل والتحضير للأولمبياد يحتاج إلى سنوات طويلة لتحقيق النتائج، ويجب أن يكون هذا العمل واضحاً والأهم أن نعي أنه دون مال لن نصل إلى الهدف، فالمال ضروري لأي برنامج إعدادي.

وكشف التميمي عن أن غياب موازنة خاصة بالإعداد الأولمبي من شأنه أن يعرقل تنفيذ برامج الاتحادات، وقال: ما زلنا نضع ميزانية الأولمبياد قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، هذا هو واقعنا، لكن في أغلب دول العالم يتم تحديد ميزانية الدورة المقبلة بنهاية الدورة التي تسبقها مباشرة.

وتقوم الدول التي جاءت نتائجها سلبية بتقييم الوضع، هل تحتاج إلى ميزانية أكبر أو معسكرات أطول وتضع ميزانيتها الآن للسنوات الأربع المقبلة لضمان الإعداد الجيد لأولمبياد 2028، وبذلك فإن كل اتحاد أو منتخب بصدد التجهيز للأولمبياد يعلم كم ستكون ميزانيته، في المقابل نحن لم نصل حتى هذه المرحلة وما زلنا نفتقد ثقافة تخصيص ميزانية قبل الأولمبياد بـ4 سنوات.

وأضاف: نحن في اتحاد الجودو نخصص مليونين ونصف سنوياً للمنتخب (6 لاعبين ومدربان اثنان وطاقم طبي) تشمل هذه الميزانية جميع معسكرات المنتخب والبطولات التي من المقرر أن يشارك فيها والمكافآت والرواتب، لكن بنهاية مشاركتنا بعد أولمبياد باريس ارتأينا أننا بحاجة إلى ميزانية إضافية ولذلك سنحاول توفيرها من الاتحاد.

وعن رأيه في مشاركة منتخب الجودو في أولمبياد باريس قال التميمي: ((نعتبر مشاركتنا إيجابية لأن أعمار اللاعبين صغيرة وأمامهم فرص أخرى للمشاركة في أولمبياد لوس أنجليس 2028 وبريسبن 2032، وبإمكانهم الاستفادة من عامل الخبرة والاستعداد بشكل أفضل)).

وتابع: من البداية كان هدفنا الوصول إلى أولمبياد باريس، وسنواصل العمل على مدار الـ4 سنوات المقبلة وسيتم إدماج اللاعبين في برامج أطول وأفضل، وسنبحث عن السلبيات والإيجابيات وتحديد النقائص ومواطن الخلل لمرحلة ما قبل أولمبياد باريس لتلافيها والوصول إلى مرحلة تحقيق النتائج في لوس أنجليس.

لقد وصلنا إلى مرحلة الخبرة أو ((رهبة الأولمبياد)) لأن جميع اللاعبين شاركوا لأول مرة وسيكون أولمبياد لوس أنجليس الثاني في تاريخهم، وبذلك قطعنا شوطاً كبيراً من الناحية النفسية واكتسبنا خبرة التأهل، وسنعمل من أجل تحقيق النتائج المطلوبة، أمامنا 4 سنوات لتجهيز المنتخب بشكل أفضل مقارنة بالفترة التي سبقت أولمبياد باريس والتي جاءت قصيرة جداً بحكم تأجيل أولمبياد طوكيو من 2020 إلى 2021.

خبرات

من جهته، أكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أن المعادلة الصحيحة لتحقيق الإنجازات الرياضية في الدورات الأولمبية تحتاج إلى تكريس الخبرات السابقة والاستفادة من تجارب المشاركات، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الأسباب التي أدت إلى خروج رياضة الإمارات بلا ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية.

وقال: نحتاج إلى تكريس الخبرات السابقة على كل ما قمنا به حتى هذه اللحظة، أعتقد أنه هناك مجموعة من الأسباب التي حالت دون الصعود على منصة التتويج ولا يتعلق الأمر بسبب واحد، الصعوبات والتحديات تختلف من اتحاد إلى آخر، هناك اتحاد يشكو قلة الميزانية وآخر يفتقد الخبرة الفنية لتأهيل اللاعبين لخوض منافسات على مستوى عال، واتحادات أخرى تعاني من مسألة التفرغ.

وأوضح الكعبي أن إعداد بطل أولمبي يحتاج إلى خطة ثلاثية تضم الجوانب الفنية والإدارية والمالية، مشيراً إلى أن الجانب الإداري يتمثل في إدارة شؤون اللاعب فيما يخص تفرغه الرياضي ومعسكراته وانتقالاته وظروفه الدراسية والوظيفية.

والجانب المالي يشمل تخصيص الموازنات الخاصة بالإعداد والجانب الفني يشمل خطة وبرنامج تجهيز لاعب، هل يحتاج مثلاً إلى 100 ساعة تدريب، 50 داخل الدولة و50 خارج الدولة، وما هي خطوات كل مرحلة.

وشدد الكعبي على ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة كاملة الأركان حتى نضمن النجاح ويمكننا تقييمها باستمرار، مشيراً إلى أن اتحاد القوس والسهم أعد خطة تشمل اتفاقية مع كوريا الجنوبية، وهي أفضل دولة في أولمبياد باريس في منافسات القوس والسهم وتم التعاقد مع مدرب كوري وتركز الخطة على المعسكرات الداخلية والخارجية، وكافة الجوانب الإدارية والمالية، موضحاً أن الاتحاد يحرص على استدامة البرامج والفعاليات، وتبني الخطط الكفيلة بتطور اللعبة، من خلال خطة استراتيجية تمتد إلى 2032.

ثاني جمعة بالرقاد: الإعداد لـ((بارالمبياد باريس)) لم يكن جيداً

أكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أن إعداد رياضيينا لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 لم يكن جيداً طيلة السنوات الأربع، وهو ما يعكس النتائج المخيبة للآمال، معرباً عن عدم رضاه عن مشاركة منتخباتنا الوطنية في الدورة، وقال: النتائج التي تحققت في السابق، ولو أنها غير مرضية أيضاً، لم تأتِ من فراغ بل لأنه كان هناك اهتمام أكبر وترتيبات جيدة.

وأوضح بالرقاد أن هناك تراجعاً على صعيد الاهتمام برياضة أصحاب الهمم وأن اللجان الفنية باللجنة البارالمبية الإماراتية لا تعمل بشكل صحيح، مشيراً إلى أن قلة الموازنات تعد أحد الأسباب ولكنها ليست السبب الرئيسي في النتائج غير المرضية لرياضتنا في الدورة.

وصرح رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم أن عدم التركيز على العناصر الواعدة وإعدادها بالشكل المطلوب وعدم التفكير في المستقبل من الأسباب المهمة التي أدت لخروج رياضيينا بلا حصاد في الدورة، في الوقت الذي لم يعد فيه بعض اللاعبين قادرين على مواصلة العطاء والأداء بالمستوى نفسه بسبب تقدمهم في العمر،.

وقال إنه يتوجب من الآن التركيز على اللاعبين الشباب مثل محمد عثمان، الذي حصل على المركز الخامس في نهائيات سباق الكراسي المتحركة لمسافة 100 متر، فئة (T34) في أول مشاركة له.

الهاملي: خفض الميزانية وتقدم سن اللاعبين مصاعب ((البارالمبية))

أكد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، أن خفض الميزانية بـ50 % وتقدم سن اللاعبين من أبرز التحديات التي تواجه عمل اللجنة البارالمبية لتحقيق النتائج المطلوبة في الدورات البارالمبية المقبلة.

مشيراً إلى أن نتائج منتخباتنا الوطنية في بارالمبية ((باريس 2024)) لم تكن مرضية ولم ترتقِ إلى التطلعات بسبب ظروف صحية صعبة مر بها اللاعبون المرشحون لتحقيق الميداليات في الرياضات التي اعتادت الإمارات التألق فيها سابقاً.

وأوضح الهاملي أن المنافسة في الدورات البارالمبية أصبحت أقوى عما كانت عليه في السابق لأن العديد من الدول اهتمت بشكل أكبر برياضات أصحاب الهمم واستثمرت في المواهب واعتمدت نظام الاحتراف لرياضيها، وهو ما يجب أن ننتبه إليه في الفترة المقبلة ونجهز لاعبينا على مستوى أعلى لمساعدتهم على الوصول لتحقيق الأرقام التي تمهد لهم طريق النجاح في ظل ما تشهده رياضة أصحاب الهمم من تطور كبير.

وصرح الهاملي بأن الرياضة البارالمبية تواجه العديد من الصعوبات التي يجب تذليلها قبل دورة الألعاب البارالمبية المقبلة المقررة في لوس أنجليس 2028، من بينها ضرورة إعادة الميزانية العامة للجنة البارالمبية الوطنية مثلما كانت في السابق في حدود 6 ملايين درهم سنوياً (إضافة إلى 1 مليون و800 ألف من الهيئة العامة للرياضة) .

لأن خفضها إلى مستوى النصف أثر علينا بشكل كبير وتسبب في تعطيل تنفيذ كامل برامج الإعداد وأصبحنا أمام تحد كبير، خصوصاً أن ميزانيات الأندية نفسها ضعيفة ولا تستطيع تحمل كافة نفقات اللاعب، نتمنى أن تكون النظرة مختلفة في المستقبلة وإعادة الميزانية كما كانت وإقرار دعم إضافي من أجل بناء فرق قادرة على المنافسة بشكل أكبر.

وأضاف: نواجه تحدياً آخر وهو تقدم عمر بعض اللاعبين الحاليين وحالتهم الصحية لم تعد تسمح لهم بالمنافسة على مستوى أعلى، لذا يتوجب التركيز على اللاعبين الشباب وإشراكهم في المعسكرات الخارجية بهدف الاحتكاك مع منتخبات وفرق عالمية وتعزيز برامج اكتشاف المواهب الجديدة.ودعا رئيس اللجنة البارالمبية الأندية لأن يكون لها دور أكبر في رياضة أصحاب الهمم في اكتشاف لاعبين جدد.

وأوضح الهاملي أنه على الرغم من عدم الصعود على منصة التتويج في دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة إلى أن بعض النتائج جاءت مبشرة مستقبلاً مثل مريم الزيودي التي حصلت على المركز الرابع في مسابقة دفع الجلة فئة (F40) بفارق ضئيل (4 سنتيمترات) أقل من صاحبة المركز الثالث التونسية رجاء الجبالي التي حققت 8.66 أمتار، ما يشجعها على تحقيق إنجازات مميزة في المشاركات العالمية المقبلة، وكذلك اللاعب محمد عثمان، الذي حصل على المركز الخامس في نهائيات سباق الكراسي المتحركة لمسافة 100 متر، فئة (T34) في أول مشاركة له.

وقال: حصلنا على المركز الأول عربياً في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة بـ11 ميدالية ملونة، هذا يعني أن الإمارات ما زالت تنافس على الألقاب، وعدم تتويجنا في البارالمبياد الأخير لا يقلل من الجهود التي تبذل ونحن متفائلون بالمستقبل، ونتمنى أن يتم إعداد الجيل المقبل بشكل أفضل وهذه مهمة الهيئة العامة للرياضة واللجنة البارالمبية معاً وفقاً لبرنامج محدد.

منصور بوعصيبة: التفرغ الرياضي مشكلة دائمة بانتظار الحل

أكد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الأطراف وهي، الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية والمؤسسات الحكومية، لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لبرامج الإعداد وحل المشكلة الدائمة التي يعاني منها أغلب اللاعبين وهي مشكلة التفرغ الرياضي.

مشيراً في هذا السياق إلى أن اللاعب المتألق يعد مصدر فخر للمؤسسة التي يعمل بها، وأنه يعتبر في مهمة وطنية عندما يشارك في إحدى البطولات الخارجية، ولذلك يتوجب تسهيل مشاركته عبر مساعدته على التفرغ والتجهيز الأمثل للاستحقاقات الدولية وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية.

وكشف رئيس اتحاد الدراجات الهوائية عن أن الاتحادات الرياضية تواجه العديد من التحديات الأخرى من بينها جدول رواتب المدربين، الذي تضبطه لوائح قديمة لم تواكب تطورات القطاع الرياضي، موضحاً أن الاتحادات ملزمة بالتقيد به أثناء التعاقد مع مدربي المنتخبات الوطنية، وهو ما يشكل عقبة أمامنا لاستقطاب مدربين بكفاءة عالية لأن رواتبهم تتجاوز ما ينص عليه هذا الجدول.

وكشف بوعصيبة عن أن تكلفة إعداد دراج واحد لدورة أولمبية واحدة يحتاج إلى ما لا يقل 1.5 مليون درهم سنوياً (مجموع 6 ملايين درهم لكل دورة لمدة 4 سنوات) دون احتساب قطع الغيار وثمن الدراجات المستخدمة طيلة هذه الفترة، مشيراً إلى أن ثمن الدراجة الهوائية الواحدة الخاصة بسباقات المضمار على سبيل المثال تصل إلى 90 ألف درهم وأن الدراج يحتاج إلى دراجتين على الأقل.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية أن الاستعداد الجيد للأولمبياد يفرض حل 3 تحديات، أولها مشكلة التفرغ الرياضي، وثانياً توفير الإمكانيات المادية، وثالثاً زيادة المشاركات الخارجية للدراجين من أجل الاحتكاك ورفع مستوياتهم، وقال في هذا السياق:

المشاركة في سباق يضم 160 دراجاً من جنسيات مختلفة وفي تضاريس مختلفة وطقس متنوع من شأنه أن يمنح دراجينا خبرة إضافية لا يمكن أن يكتسبها في السباقات المحلية، خصوصا أن أوروبا وتحديداً ألمانيا وفرنسا وبلجيكا هي موطن سباقات الدراجات الهوائية.

وأوضح بوعصيبة أن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية يتبنى سياسة التخطيط الطويل المدى لـ8 سنوات، وتشمل خطته الحالية التركيز على الدراجين الشباب في تخصصات مختلفة ومنحهم فرصة اكتساب الخبرة من خلال التعاون مع فريق الإمارات للمحترفين ما يمكنهم من المشاركة في الطوافات الكبرى.

وتضم قائمة الدراجين الشباب محمد المطيوعي وعبدالله الحمادي وعبدالله جاسم وحارب المرزوقي وخالد النعيمي ومحمد العليلي وغيرهم من الدراجين الواعدين، الذين يحتاجون إلى برنامج يمتد لـ8 سنوات لتجهيزهم بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن الاستعداد المكثف للدورة الأولمبية يحتاج إلى عمل متواصل لمدة 4 سنوات، خصوصاً أن نظام التأهل لم يعد كالسابق ويفرض استعدادات قوية مثل باقي الدول.

وصرح بوعصيبة بأن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية بصدد التخطيط لإبرام اتفاقيات توأمة مع نظرائه من الدول المتقدمة في رياضة الدراجات الهوائية مثل الاتحاد الفرنسي بهدف زيادة عدد المعسكرات والمشاركات الخارجية.