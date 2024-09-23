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لمدة أسبوع.. إعلان حالة الطوارئ في عموم إسرائيل

9/23/2024 7:15:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

صدقت الحكومة الإسرائيلية بشكل مستعجل على إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أنحاء البلاد يدخل حيز التنفيذ فورا ولمدة أسبوع، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية عقب غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم "الاثنبن".

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي على لبنان، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 200 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

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