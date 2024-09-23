لمدة أسبوع.. إعلان حالة الطوارئ في عموم إسرائيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
صدقت الحكومة الإسرائيلية بشكل مستعجل على إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية في كل أنحاء البلاد يدخل حيز التنفيذ فورا ولمدة أسبوع، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.
وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية عقب غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم "الاثنبن".
وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي على لبنان، حيث نفذت الطائرات الإسرائيلية أكثر من 200 غارة على بلدات جنوبية، كما طال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.
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