الإمارات: التصعيد في لبنان يعقد الموقف ويزيد المخاطر

عبرت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من الهجمات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، وكذلك من استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت وزارة الخارجية في بيان إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف القتال لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.

كما أكدت الوزارة موقف دولة الإمارات الثابت في رفض العنف والتصعيد والفعل وردود الفعل غير المحسوبة، دون أدنى اعتبار للقوانين التي تحكم علاقات الدول وسيادتها، والتي تعقد الموقف وتزيد من مخاطر عدم الاستقرار، مشددة على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد.

واشتدت حدة تصعيد المعارك بين إسرائيل وحزب الله اللبناني أمس، إلى مستوى غير مسبوق لتدفع الوضع نحو حرب شاملة، بعد أن تبادل الطرفان قصف مئات الأهداف وفي مدى يتسع كل يوم. ونفذ الجيش الإسرائيلي أمس أكثر من 300 غارة جوية على 1100 هدف لحزب الله أسفرت عن مقتل 492 شخصاً وإصابة 1645. واستهدفت إحدى الغارات على بيروت القيادي علي كركي، قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله، وهو الرجل الثالث في سلم القيادة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بعد استهداف كركي إن الجيش الإسرائيلي يسحق البنية التحتية للحزب، وإن زعيمه حسن نصر الله أصبح وحيداً. وبعد الغارات أطلق حزب الله نحو 320 صاروخاً نحو حيفا وأهداف تبعد عن الحدود 90 كيلومتراً، موسعاً بذلك مدى إطلاقاته. ومع التصعيد شهدت الطرقات حركة نزوح لآلاف اللبنانيين من المناطق المستهدفة بالضربات الإسرائيلية باتجاه مناطق أكثر أماناً.

وتلقى سكان الجنوب اتصالات هاتفية من رقم لبناني تأمرهم بالابتعاد فوراً عن أي موقع يستخدمه حزب الله. وأصدر المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري تحذيراً مماثلاً وقال إنه «يجري تعميمه باللغة العربية على جميع الشبكات والمنصات في لبنان». وأشار إلى احتمال توغل بري إسرائيلي في لبنان.

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