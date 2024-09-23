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الرئيس السريلانكي الجديد يتعهد «بذل قصارى جهده» للنهوض بالبلاد

9/23/2024 7:15:19 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تولى أنورا كومارا ديساناياكا، أول رئيس يساري في تاريخ سريلانكا، مهامه أمس، متعهداً ((بذل قصارى جهده)) للنهوض بالبلاد، بعد عامين من أزمة مالية غير مسبوقة أثرت على جزء كبير من السكان وفرضت عليهم سياسة تقشف حاد.

وأدى ديساناياكا اليمين في العاصمة كولومبو أمام رئيس المحكمة العليا جايانثا جاياسوريا خلال مراسم نقلتها التلفزيونات.وقال الرئيس الجديد (55 عاماً) في كلمة مقتضبة ((أنا أعرف تماماً أهمية التفويض الذي حصلت عليه)).

وأضاف: ((أنا لست ساحراً. سأطلب مشورة الآخرين وسأبذل قصارى جهدي، مسؤوليتي هي المشاركة في الجهد الجماعي للخروج من هذه الأزمة)).وتجمع عشرات من أنصار الرئيس الجديد أثناء تأديته اليمين أمام مبنى الرئاسة ملوّحين بصوره وبأعلام سريلانكا.

وبحسب النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية الأحد، حصل حزب ((جبهة تحرير الشعب)) على 42,3 % من الأصوات، فيما حل الرئيس المنتهية ولايته رانيل ويكريميسينغه (75 عاماً) في المركز الثالث بحصوله على 17,27 في المئة منها.

وقبل إعلان فوزه، أعلن ديساناياكا أنه لن ((يمزق)) خطة الإنقاذ الموقعة مع صندوق النقد الدولي عام 2023 بعد مفاوضات طويلة والبالغة قيمتها 2,9 مليار دولار.ووعد ديساناياكا بخفض الضرائب والرسوم على المنتجات الغذائية والأدوية لتأثيرها على السكان.

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