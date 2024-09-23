الأمم المتحدة: الوضع في السودان «يائس»

حذّر المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من أنّ الوضع في السودان ((يائس))، والمجتمع الدولي ((لا يلاحظ ذلك))، مشيراً بالخصوص إلى أوضاع النازحين الذين يحاولون الفرار من البلد الغارق في الحرب.

وقال غراندي إنّ ((هذه الأزمة الخطيرة للغاية - أزمة حقوق الإنسان، وأزمة الاحتياجات الإنسانية - تمرّ دون أن يلاحظها أحد تقريباً في مجتمعنا الدولي))، المنشغل بأزمات أخرى، من أوكرانيا إلى غزة.

وأوضح لوكالة الأنباء الفرنسية، أنّه منذ بدء الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، في أبريل 2023 ((نزح أكثر من 10 ملايين شخص من ديارهم))، بينهم أكثر من مليوني سوداني لجأوا إلى دول أخرى. لكنّ ((ما يثير القلق)) بالنسبة للمسؤول الأممي، هو أنّ ((الناس بدؤوا ينتقلون إلى ما هو أبعد من الجوار المباشر، في محاولة منهم للعثور على المساعدة في مكان أبعد)).

وأوضح أنّ ((أكثر من 100 ألف سوداني)) وصلوا أيضاً إلى ليبيا، ((ولسوء الحظ، بسبب وجود شبكات تهريب والقرب من أوروبا، يحاول كثيرون منهم ركوب قوارب للذهاب إلى إيطاليا، أو دول أوروبية أخرى)).

وتابع: ((لقد حذّرنا الأوروبيين))، مشدّداً على أنّه إذا ظلّت المساعدات الإنسانية للسودان غير كافية، فإنّ السودانيين ((سيواصلون المضي قدماً)) على طريق الهجرة.وحذّر المفوّض السامي من أنّه ((للأسف، بدأت هذه الأزمة تؤثّر في المنطقة بكاملها، بطريقة خطرة للغاية)).

وقال إنّ الحرب في السودان كانت ((مهمّشة إلى حدّ بعيد))، على الرغم من آثارها الهائلة، معرباً عن أسفه ((لحالة نقص الاهتمام المخيفة والصادمة))، بالأزمات التي تعصف بأفريقيا، من منطقة الساحل إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتساءل غراندي ((ما هو مستقبل بلد مثل السودان، الذي دمّرته الحرب، حتى لو حلّ السلام فيه؟))، مشيراً إلى أنّ الطبقة المتوسطة التي أبقت هذا البلد ((صامداً)) طيلة عقود من الاضطرابات والحروب ((تمّ تدميرها)) الآن. وقال ((هم يعلمون أنّ الأمر انتهى: لقد فقدوا أعمالهم، ودُمرت منازلهم، وقُتل العديد من أحبائهم. إنّه أمر فظيع))، وبالتالي ((ما مستقبل الشعب السوداني؟)).