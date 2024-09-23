الأمطار تضاعف معاناة النازحين في غزة

مع اقتراب فصل الشتاء تزايدت التحديات التي تواجه العائلات النازحة في قطاع غزة؛ حيث تقف الأسر عاجزة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الغرق في مياه الصرف الصحي، أو التعرض لحركة المد والأمواج على الشواطئ، بعد أن كشف أول هطول للأمطار عن أزمة بيئية وصحية تهدد أكثر من مليوني نازح.

وحسب موقع ((موندويس)) الأمريكي، فإن آلاف الخيام تنتشر على بُعد أقدام قليلة من مياه شواطئ غزة الرملية. وتحاول العائلات النازحة بناء حواجز من الرمال لمنع المد القادم من إغراق مساكنهم، وقد أدى المد والجزر إلى فقدان العديد من العائلات خيامها، وسط محاولات العثور على أرض أكثر جفافاً.

كما كشفت الأمطار عن كارثة بيئية وصحية تلوح في الأفق لملايين النازحين الذين يتكدسون في الخيام المكتظة أو الأحياء التي تعرضت للقصف في وسط وشمال غزة؛ حيث لم تتبق أي بنية تحتية تقريباً. جاء ذلك بينما دمر الجيش الإسرائيلي 655 ألف متر من خطوط الصرف الصحي و330 ألف متر من خطوط المياه، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وكشفت صحف فلسطينية بأن عدد النازحين في تزايد مستمر خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث وثق وجود 543 مركز إيواء ونزوح في جميع أنحاء القطاع الذي أصبح على حافة كارثة إنسانية حقيقية مع قدوم الشتاء، إذ سيصبح ما يقرب من مليوني شخص بلا مأوى. وأشار التقرير أيضاً إلى أن التقييم الميداني يشير إلى أن أكثر من 100 ألف خيمة في غزة غير صالحة للسكن الآدمي نتيجة التآكل والتلف.