إسرائيل تبدأ هجوماً موسعاً على لبنان وتصاعد موجة النزوح

شهد لبنان أمس، اليوم الأكثر دموية في الصراع المستمر بين ((حزب الله)) وإسرائيل منذ عام تقريباً، حيث قتل ما لا يقل عن 356 شخصاً وأصيب 1246 آخرون، بينهم نساء وأطفال ومسعفون، جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة.

وشهدت مناطق حدودية وفي العمق اللبناني، أمس، غارات إسرائيلية هي الأعنف منذ تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، بلغت نحو 800 غارة على بلدات في الجنوب والبقاع (شرق البلاد). وطالت قرى ومناطق تُستهدف للمرّة الأولى، ما أدى إلى مقتل 356 وإصابة 1246 بينهم أطفال ونساء ومسعفون، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف ((اكثر من 1100 هدف لـ((حزب الله)) في 24 ساعة في لبنان، حيث تصاعدت وتيرة القصف المتبادل بين الجانبين في الايام الأخيرة. وذكر الجيش في بيان إن الضربات شملت ((مبانٍ ومركبات وبنى تحتية تشكل فيها الصواريخ وقاذفات الإطلاق والمسيرات تهديداً)).

وذكرت إذاعة الجيش أن قصفاً استهدف القيادي في ((حزب الله)) علي كركي. وأغار الطيران الإسرائيلي على بلدات في قضاء صور، وفي منطقة جزين، والوديان، واستهدف مبنيين سكنيين في بلدات البابلية والصرفند. وشهدت منطقة الزهراني أيضاً غارات عنيفة، بالإضافة إلى غارة على وادي طنبوريت.

وكانت مناطق أخرى في الجنوب تعرضت أيضاً للقصف العنيف، منها عيتا الشعب وعيترون وغيرها. وأعلن متحدث عسكري إسرائيلي، توسيع الهجوم على لبنان.

مشيراً إلى استعداد القوات البرية والبحرية لمواجهة أي مفاجآت ميدانية محتملة. وقال إن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في سلاح الجو ومنظومة الدفاع الجوي، وإنه هاجم أسلحة ((حزب الله)) الاستراتيجية في منطقة سهل البقاع.ورداً على سؤال حول احتمال شن توغل بري، قال المتحدث إن إسرائيل بدأت هجوماً جوياً واسع النطاق في لبنان.

اختراق اتصالات

وتلقى سكان في بيروت ومناطق لبنانية أخرى اتصالات، عبر الهواتف الثابتة والنقالة مصدرها إسرائيل، يُطلب فيها منهم إخلاء أماكن تواجدهم، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

جاء ذلك بعيد دعوة الجيش الإسرائيلي لأول مرة، المدنيين في القرى اللبنانية الواقعة ((في أو قرب مبانٍ ومناطق يستخدمها ((حزب الله)) لأغراض عسكرية)) للابتعاد فوراً.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه وعد بتغيير توازن القوى في الشمال و((هذا بالضبط ما نفعله))، وأضاف أن الجيش الإسرائيلي ((يدمر آلاف القذائف والصواريخ التي تستهدف المدن والمدنيين الإسرائيليين))، وفق قوله. وتابع: ((أمامنا أيام صعبة وندعو جميع الإسرائيليين إلى اتباع إرشادات الجبهة الداخلية)).

موجة نزوح

وشهد المدخل الجنوبي لبيروت زحمة سير في اتجاه المدينة؛ بسبب حركة نزوح أهالي عدد من القرى والبلدات الجنوبية التي تتعرض لاستهدافات إسرائيلية. وشهدت شوارع مدينة صيدا اللبنانية، وطرقها زحاماً خانقاً بعدما قلصت المدارس والمعاهد فيها ساعات التدريس، وطلبت من الأهالي اصطحاب أبنائهم؛ بسبب تطور الأوضاع في الجنوب، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

انفجارات في حيفا

في المقابل، دوّت انفجارات في مدينة حيفا وانطلقت صفارات الإنذار في الجزء الجنوبي من المدينة، وفقاً لما أوردته صحيفة ((يديعوت أحرونوت)). كما انطلقت صفارات الإنذار في عكا والكرمل والجليل الأوسط، عقب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان.