3 تحديات تزيد من تعميق الأزمة في ليبيا

شهدت ليبيا خلال الأيام الماضية، جملة من المؤشرات الدالة على اتساع دائرة الصراع السياسي بين الفرقاء الأساسيين في البلاد، ما يطرح جملة من الأسئلة حول التحولات التي يمكن أن تشهدها خلال المرحلة القادمة، وخاصة في ما يعلق بالتحديات الأكثر إلحاحاً، وهي احتدام المواجهة بين معسكري الحكم في غربي وشرقي البلاد.

وتفاقم أزمة المصرف المركزي، وفشل الاتحاد الأفريقي في جمع الأطراف السياسية والاجتماعية على مائدة المؤتمر، الذي كان من المنتظر تنظيمه في منتصف أكتوبر القادم. وبحسب متابعين للشأن الليبي، فإن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، كشفت عن طبيعة المشهد، بتأكيدها أن البلاد أصبحت أكثر انقساماً الآن.

تحدي الاعتراف

التحدي الأول، هو العلاقة بين سلطات شرقي وغربي البلاد، لا سيما بعد إصدار مجلس النواب الخميس الماضي، قراراً أكد فيه أن الحكومة المنبثقة عنه برئاسة أسامة حماد، هي السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد، حتى انتخاب حكومة موحدة، وأن رئيس مجلس النواب، هو القائد الأعلى للجيش، وفق أحكام الإعلان الدستوري، على أن يعمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ويرى المراقبون أن هذا القرار يقطع الطريق نهائياً أمام أية محاولة للتوصل لتوافق سياسي على المدى المنظور، بين القوى الممسكة بمقاليد الحكم في طرابلس، وهي المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، وبين معسكر المنطقة الشرقية، المكون من مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، وقيادة الجيش الوطني، في غياب أية مؤشرات على إمكانية توحيد المؤسسة العسكرية، أو التوصل إلى تحديد موعد للاستحقاقات الانتخابية.

تحدي ((المركزي))

التحدي الثاني، هو أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي لا تزال تتفاقم، في ظل عجز البعثة الأممية عن تقريب وجهات النظر أثناء المشاورات التي جرت بين وفود المجلسي الرئاسي، ومجلس النواب ومجلس الدولة.

والتي فسرتها أوساط مطلعة، بإصرار ((الرئاسي)) على قراره بإقالة المحافظ الصديق الكبير، وتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين، وفق صلاحيات يقول مجلسا النواب والدولة، إنه لا يمتلكها، ومما زاد من غموض الملف، هو تحذير المحافظ المقال من إمكانية اتجاه المجتمع الدولي لفرض برنامج ((النفط مقابل الغذاء)) على بلاده.

تحدي المصالحة

التحدي الثالث، هو المتعلق بملف المصالحة الوطنية، قبل أسابيع قليلة من مؤتمر أديس أبابا، الذي كان من المقرر أن ينعقد في منتصف أكتوبر القادم، برعاية الاتحاد الأفريقي، وتحت إدارة لجنته الخاصة، المكلفة بالملف الليبي، برئاسة رئيس جمهورية الكونغو برازفيل، دينيس ساسو نغيسو، والتي تضم كلاً من موريتانيا والكونغو ومالي وجنوب أفريقيا وأوغندا، إلى جانب دول الجوار الليبي، وهي تونس ومصر والجزائر والسودان وتشاد والنيجر.

وبحسب مؤشرات أولية، فإن المؤتمر سيتم تأجيله إلى فبراير القادم، وذلك نتيجة فشل الوسطاء الأفارقة في تقريب المسافات بين الفرقاء في الداخل الليبي.