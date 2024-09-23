ترامب وهاريس.. حسابات دقيقة وفرص متقاربة

يترقب العالم الانتخابات الأمريكية الحاسمة في نوفمبر، والتي يتنافس فيها الرئيس السابق، المرشح عن الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، التي تمثل الحزب الديمقراطي، وذلك بعد تنحي الرئيس جو بايدن عن السباق.

كان إعلان بايدن عن تنحيه قد أضفى مزيداً من ((الدرامية)) على الحملة الانتخابية، حيث تسعى هاريس إلى كسب دعم الناخبين في مواجهة خصمها المتمرس. في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية سجالاً متزايداً، يتجلى في التصريحات الحادة المتبادلة، وهو ما تجسد أيضاً خلال المناظرة الأخيرة، التي عكست تعقيدات المشهد الانتخابي.

المناظرة الأولى، والأخيرة على الأرجح، بعد رفض ترامب إجراء مناظرة ثانية، يعتقد بعض المراقبين بأنها كانت بمثابة نقطة تحول في الحملة، حيث أثارت أجواء من الجدل والتوتر، تخللتها اتهامات متبادلة، ما سلط الضوء على الاختلافات الجذرية بين رؤى المرشحين.

ترامب، الذي يُعرف بأسلوبه الهجومي، كان شديد التركيز على انتقاد هاريس، بينما حاولت الأخيرة تأكيد رؤيتها السياسية، وخططها للمرحلة المقبلة. ومع اقتراب موعد الانتخابات، يتزايد القلق حول نتائج هذه المنافسة، والتغيرات التي ظهرت بعد المناظرة، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تقارب نسبي بين كلا الطرفين.

استطلاعات الرأي الأخيرة، عكست وجود تعادل نسبي بين ترامب وهاريس. بينما أظهرت بعض الاستطلاعات، مثل تلك التي أجرتها شبكة ((إن.بي.سي نيوز))، تفوقاً طفيفاً لهاريس، بينما مستوى الخطأ في هذه الاستطلاعات، قد يجعل الأمور أكثر تقلباً. وبذلك، يمكن القول إن الحملة الانتخابية ما زالت في مرحلة حاسمة، حيث يعتمد كل مرشح على تكتيكاته الخاصة لكسب دعم الناخبين.

احتدام الصراع

بدوره، أكد المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، في تصريحات لـ ((البيان))، أن الصراع بين ترامب وهاريس لا يزال محتدماً، وبقوة، ولم يحسم لأي طرف، موضحاً أن الاستطلاعات تُظهر تقارباً كبيراً في الترشيحات بين الطرفين. كما أشار إلى أن الفارق في النتائج، قد يعتمد على عوامل متعددة، مثل معدل الخطأ في الاستطلاعات.

واعتبر الغبرا أن هاريس أظهرت أداءً مقبولاً خلال المناظرة، ما أسهم في تحسين صورتها العامة، وتضييق الفجوة بينها وبين ترامب. وتوقع أن يستمر هذا التنافس حتى موعد الانتخابات، حيث لا يزال غير واضح أي طرف سيتقدم. تسعى هاريس إلى استغلال الزخم الناتج عن المناظرة.

حيث أبدت رغبتها في إجراء مناظرة ثانية. ومع ذلك، قوبل هذا الطلب برفض ترامب، الذي وصف طلبها بأنه يشبه ((المقاتل المهزوم))، الذي يسعى للعب مباراة ثانية بعد هزيمته.

يعكس هذا الرفض -وفق مراقبين- استراتيجية ترامب في محاولة تقليل الضغط على حملته، لكنه قد يؤدي إلى تساؤلات حول قدرته على التعامل مع النقاشات المباشرة، ما قد يؤثر في صورته أمام الناخبين. ترامب، بخبرته الطويلة في السياسة، قد يرى في رفض المناظرات طريقة للحفاظ على استقراره، وعدم التعرض لمزيد من الهجمات.

استطلاعات الرأي

وعلى النقيض من وجهة نظر الغبرا، أوضح عضو الحزب الديمقراطي، مهدي عفيفي، في تصريحات خاصة لـ ((البيان))، أن الفارق بين ترامب وهاريس أصبح جلياً، بعد المناظرة الأولى. حيث ركز ترامب على الهجمات الشخصية، بينما قدمت هاريس أداءً أكثر ثباتاً واحترافية، على حد وصفه.

وأشار عفيفي إلى أن استطلاعات الرأي لا تمثل مؤشرات حاسمة للنجاح، نظراً للتأثيرات الخارجية التي قد تعرقل دقة النتائج. وأضاف أن حملة هاريس تشبه كثيراً حملة الرئيس السابق أوباما، خاصة في ما يتعلق بالحماس الكبير من قبل النساء والشباب المستقلين، وهو ما قد يترجم إلى تصويت فعلي في الانتخابات.

تحديات سياسية واقتصادية

تأتي هذه الانتخابات، في خضم تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، حيث يسعى الناخبون لاختيار قائد يواجه قضايا ملحة، مثل الاقتصاد، والعدالة الاجتماعية، والتغير المناخي. يتطلع الناخبون إلى مرشح يمكنه تقديم رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ لمستقبل البلاد، بينما تعاني البلاد من انقسامات سياسية حادة.

وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى الولايات المتحدة، يستمر الصراع الانتخابي في تشكيل مستقبل البلاد لسنوات قادمة. فهذه الانتخابات، ليست مجرد اختيار رئيس، بل هي انعكاس لرؤية مستقبلية، تتعلق بكيفية إدارة قضايا حساسة ومعقدة.

ومن المتوقع أن تكون هذه الانتخابات، واحدة من الأكثر تنافسية في التاريخ الأمريكي الحديث، ما يجعل كل صوت مهماً، وكل قرار يتخذ في الحملة له تأثير كبير.