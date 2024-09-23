روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات

أسفر روسي على منطقتين أوكرانيتين عن مقتل شخص وإصابة 23 بجروح، وفق ما أفاد مسؤولون، فيما قالت موسكو إن 31 مدنياً على الأقل قتلوا وأصيب 256، في الهجوم على منطقة كورسك الروسية، حتى الخامس من سبتمبر الجاري.

وذكر حاكما منطقتين أوكرانيتين، أن شخصاً قُتل وأصيب سبعة بجروح في منطقة خيرسون، بينما أصيب 16 شخصاً بجروح، جراء ضربة استهدفت مدينة زابوريجيا خلال الليل.وفي خيرسون، استهدف قصف وضربات جوية روسية، أبنية سكنية، ما أدى إلى مقتل امرأة مسنة، وإصابة سبعة أشخاص بجروح، وفق حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين.

وفي زابوريجيا أصيب 16 شخصاً بجروح، بعدما نفّذت روسيا سبع ضربات جوية خلال الليل على المدينة والمنطقة المحيطة بها، بحسب الشرطة الوطنية الأوكرانية.تتزامن الهجمات مع زيارة يقوم بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، لعرض خطته لوضع حد للحرب المتواصلة مع روسيا منذ عامين ونصف العام.

وكتب حاكم زابوريجيا، إيفان فيدوروف، على منصة ((تلغرام))، أنه تم نقل أربعة من الجرحى إلى المستشفى، كما نشر الحاكم والشرطة صوراً للمباني السكنية التي دُمرت شرفاتها، وتهشّمت نوافذها، ولسيارات متضررة، وقال إن 13 مبنى شاهقاً تضرر.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن دفاعاتها أسقطت ثلاث مسيّرات هجومية من خلال الليل، ومنعت مسيّرة أخرى .

أما في روسيا، فلفتت وزارة الدفاع، إلى اعتراض وتدمير ثماني مسيّرات أوكرانية فوق منطقتي كورسك وبيلغورود الحدوديتين خلال الليل، كما أحصت وزارة الخارجية الروسية أمس، مقتل 31 مدنياً على الأقل قتلوا، منذ بدء الهجوم الأوكراني على كورسك.

وأطلقت أوكرانيا في السادس من أغسطس الفائت، أكبر هجوم من الخارج تتعرض له روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، إذ اقتحمت الحدود، ودخلت منطقة كورسك غربي روسيا، فيما ذكرت موسكو أن 131 ألف مدني نزحوا من المواقع الأكثر خطورة في كورسك.