خطة إسرائيلية لتفريغ شمالي غزة وتحويله «منطقة عسكرية»

تدرس إسرائيل تحويل شمال قطاع غزة إلى منطقة عسكرية مغلقة تمهيداً لتفريغه من أهله، في وقت ارتكبت قواتها، أمس، ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 46 قتيلاً و60 إصابة.

وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعضاء في الكنيست، أنه يدرس ما يُسمى ((خطة الجنرالات))، لفرض حصار على شمالي قطاع غزة، وتحويله إلى ((منطقة عسكرية)).

وقال نتنياهو، في حديث لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، إنه ((وفقاً للمعلومات التي لدينا، نصف الرهائن (الـ 97 المتبقين) في غزة، ما زالوا على قيد الحياة))، حسبما ذكر أحد أعضاء اللجنة لصحيفة ((تايمز أوف إسرائيل)).

وفي الجلسة المغلقة، أشار نتنياهو إلى أن خطة فرض حصار على ما تبقى من مقاتلي ((حماس))، هي واحدة من عدة خطط قيد الدراسة، والتي ستُعرض على المجلس الوزاري، للمناقشة خلال الأيام المقبلة.

وتتضمن الخطة إجبار جميع المدنيين الفلسطينيين على مغادرة شمالي غزة ((خلال أسبوع))، من أجل فرض الحصار على حركة ((حماس))، وفق الرؤية الإسرائيلية، وإجبار الحركة على إطلاق سراح المحتجزين المتبقين. ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية ((مكان)) عن نتنياهو قوله، إن ((الخطة منطقية))، وإنها ((واحدة من الخطط التي يجري النظر فيها، ولكن هناك خطط أخرى أيضاً)).

وقال نتنياهو للجنة، إن ((السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية، ((هو سر الانتصار في غزة))، وبالتالي، فإن فرض نظام عسكري لإدارة شؤون المنطقة، ربما يكون ضرورياً في الوقت الراهن، رغم أنه ليس هدفه النهائي)).

وتشير تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن مليون شخص، أي نصف عدد السكان تقريباً، يعيشون حالياً في منطقة مخصصة للأغراض الإنسانية، لا تشكل سوى أقل من 15 % من مساحة القطاع، وتفتقر إلى البنية الأساسية والخدمات.

وتقول الأمم المتحدة إنه يصعب إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمالي غزة على وجه الخصوص، حيث يعيش ما بين 300 ألف و500 ألف شخص، وفقاً للتقديرات. وقال اللواء المتقاعد في جيش إسرائيل جيورا إيلاند، الذي عرض الخطة على اللجنة الأسبوع الماضي، إن الخطة، التي لا تحظى بدعم الولايات المتحدة، ((ستُغير الواقع على الأرض)) في غزة.

وأضاف: ((يجب أن نخبر سكان شمالي غزة، أن لديهم أسبوعاً واحداً لإخلاء المنطقة، التي ستصبح بعد ذلك منطقة عسكرية، (منطقة) يكون فيها كل شخص هدفاً، والأهم من ذلك، أنه لن تدخل أي إمدادات إلى تلك المنطقة)). في الأثناء، قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي، ارتكب 3 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، ما أدى إلى مقتل 46 شخصاً.

وأكدت الوزارة أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، بسب الاستهداف المباشر الذي تقوم به الطائرات الإسرائيلية للطواقم الطبية. وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على غزة إلى 41,455 قتيلاً و95,878 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال، وذلك منذ 7 أكتوبر 2023.